Мін'юст зареєстрував порядок перевірки електронних декларацій

найближчим часом робоча група Мін'юсту повинна доопрацювати порядок моніторингу способу життя чиновників.

НАЗК отримало механізм роботи з е-деклараціями Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство юстиції зареєструвало затверджений Національний агентством із запобігання корупції, повідомив глава Мін'юсту Павло Петренко.

"Мін'юст тримає своє слово. Як я і обіцяв, сьогодні Мін'юст зареєстрував порядок проведення повної перевірки електронних декларацій", – написав міністр на своїй сторінці у Facebook в неділю ввечері, 13 лютого. Він також опублікував копію відповідного наказу.

Тепер, за словами глави Мін'юсту, у НАЗК є механізм перевірки е-декларацій, і відомство може починати роботу в цьому напрямку.

Найближчим часом робоча група повинна доопрацювати також порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників.

Нагадаємо, 10 лютого НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій, розроблений Мін'юстом.

25 січня Кабінет міністрів України створив робочу групу для розробки порядків перевірки електронних декларацій.

Тоді міністр юстиції Павло Петренко нагадав, НАЗК вже кілька місяців не може розробити порядок перевірки е-декларацій, який би не суперечив Конституції і законам, і вже тричі Мін'юст відмовив у реєстрації документації.