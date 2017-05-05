Міграційна служба майже підтвердила позбавлення депутата Артеменка громадянства України

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У повідомленні Міграційної служби прямо не сказано, що Порошенко позбавив громадянства народного депутата Артеменка. Йдеться про якогось "народного депутата".

Міграційна служба дала туманне роз'яснення про позбавлення громадянства Артеменко Andrey Artemenko / Facebook

Державна міграційна служба на своєму сайті оприлюднила роз'яснення " Відповідно до указу Президента України народний депутат втратив громадянство України ", у тексті якого згадується народний депутат Андрій Артеменко.

"Президентом України видано указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав", - йдеться в повідомленні.

У тексті коментаря також йдеться, що "матеріали стосовно народного депутата України Андрія Артеменка надані Генеральною прокуратурою України через Міністерство внутрішніх справ України, опрацьовані Державною міграційною службою України та направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії 25 квітня 2017 року".

За даними Державної міграційної служби, всього в 2012-2016 рр. указами президента була оформлена втрата громадянства щодо 323 осіб.

4 травня член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив копію указу президента від 29 квітня 2017 року про позбавлення Артема Артеменка громадянства України.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу. Наступного дня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно Артеменко порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що у Верховну Раду буде внесено подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.