Меркель закликала Путіна вплинути на сепаратистів в Донбасі

Канцлер Німеччини сьогодні в телефонному режимі поспілкувалася з президентом Росії з приводу ескалації конфлікту на сході України.

Меркель зажадала від Путіна вплинути на проросійських бойовиків в Донбасі

Федеральний канцлер Німеччиниу телефонній розмові з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закликала президента використати свій вплив на сепаратистів на сході України, щоб припинити насильство, повідомляє Reuters із посиланням на прес-секретаря уряду Німеччини в Берліні Штеффена Зайберта.

Розмова відбулася у вівторок, 7 лютого.

Лідери держав також домовилися про необхідність нових зусиль по врегулюванню ситуації в Донбасі.

"Канцлер Німеччини і президент Росії домовилися про прийняття нових зусиль для припинення вогню і попросили міністрів закордонних справ та їх радників залишатися в тісному контакті", - зазначив Зайберт.

Нагадаємо, 2 лютого відбулося ініційоване Україною засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з обстрілами Авдіївки російськими терористами. Стурбованість у зв'язку із загостренням в Донбасі висловили ПАРЄ, ОБСЄ і НАТО.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".