Механізм зупинення безвізу Євросоюз зможе затвердити в січні 2017 року – Клімпуш-Цинцадзе

За словами українського віце-прем'єра, інституційні спори про припинення безвізу вже завершені.

Віце-прем'єр розповіла про ще одному кроці до безвизу siaivo / Depositphotos

Правлячі організації Євросоюзу зможуть остаточно прийняти механізм призупинення безвізового режиму у січні 2017 року, прогнозує віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

"Ми очікуємо механізму припинення, я так розумію, що в січні цей механізм остаточно буде прийнятий. Він вже повністю узгоджений нарешті, весь цей тріалог між усіма європейськими інституціями: Європейським парламентом, Європейською Радою та Європейською комісією - нарешті вони вирішили всі юридичні та бюрократичні перешкоди для узгодження цього механізму і в січні він буде проголосований", - сказала Климпуш-Цинцадзе в ефірі 1+1, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Оскільки механізм призупинення безвиза є одним з попередніх рішень перед наданням безвізового режиму з ЄС для громадян України і Грузії, то, за словами Клімпуш-Цинцадзе, вона сподівається на швидкий розгляд цього питання, проте терміни прогнозувати не береться.

Раніше голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок заявив про те, що візи для громадян України будуть скасовані, затвердження механізму призупинення повинно відбутися протягом декількох тижнів.

Раніше повідомлялось, що голосування Європарламенту про затвердження безвізового режиму для України не було відкладено на 3 квітня 2017 року.

Раніше Європейський парламент назвав 3 квітня 2017 року нової орієнтовною датою розгляду депутатами питання лібералізації візового режиму для України.

Раніше глава представництва ЄС в Україні посол Хьюго Мінгареллі заявив, що українці зможуть їздити в країни Європейського Союзу безвіз вже через кілька місяців.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.