Згідно з планом американського політтехнолога, президент-втікач повинен був стати регіональним лідером Донецької і Луганської областей.

Манафорт знає, як повернути Януковича в Україну Flickr/Stock News USA

У колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа, американського політтехнолога Пола, який раніше працював на президента-втікача Віктора Януковича, є план з його повернення в Україну, повідомив екс-заступник Манафорта Костянтин Килимник в інтерв'ю RFERL

За словами Килимника, Манафорт є автором плану з встановлення миру в Україні після майже трирічного конфлікту з Росією. План отримав назву "Маріупольського".

Ставка в ньому робиться на Маріуполь – місто, що розмежовує підконтрольні Україні території та території, що перебувають в окупації незаконних збройних формувань Донбасу.

Згідно з планом, Януковича повинно бути повернуто в Україну в якості очільника Донецької та Луганської областей.

Килимник також розповів про те, що Манафорт наполягав на асоціації України з Євросоюзом у 2013 році. У його присутності між ним і Віктором Януковичем відбулася така розмова.

"Ви повинні довіряти європейцям. Тоді в майбутньому ви нормалізуете відносини з Росією, і все буде як треба", - говорив Януковичу Манафорт.

Тим не менш, за словами екс-заступника Манафорта, президент-втікач до порад політтехнолога не дослухався.

Раніше Килимника звинуватили у зв'язках із російською разведкою, однак він заперечував їх. Тим не менш, він визнав факт того, що під час виборів президента США в 2016 році спілкувався з Манафортом "кожні два місяці".

"Я інформував його про ситуацію в Україні", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше екс-президент-втікач Віктор Янукович написав відкритого листа президентові РФ Володимиру Путіну, президенту США Дональду Трампу, лідерам Польщі, Франції та Німеччини, керівникам громадських організацій, в якому закликав провести референдум в Донбасі, в разі "невиконання Україною Мінських домовленостей".

У вівторок, 22 лютого, Янукович заявив про те, що вважає Донбас частиною України. "Я категорично проти того, щоб Донбас виходив з територіальної цілісності України", - заявив він під час прес-конференції в Москві.