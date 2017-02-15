Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю

Сенатор відреагував на висловлювання президента США про анексію Криму "із-за м'якості Обами".

Маккейн порадив Трампу не бути "м'яким" як Обама

Сенатор-республіканецьу черговий раз публічно звернувся до президента США Дональду Трампу із закликом надати Україні летальна зброю для захисту від російської агресії.

Таким чином, сенатор відреагував на заяви Трампа, що Росія анексувала Крим "із-за м'якості" 44-го президента США Барака Обами.

"Так, він (Обама – ред.) був занадто м'яким. Давайте разом візьмемо інший курс: надамо Україні оборонні озброєння і збережемо санкції проти Росії", – написав Маккейн на своїй сторінці в Twitter у середу, 15 лютого.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs — John McCain (@SenJohnMcCain) 15 лютого 2017 р.

Перед цим Трамп дорікнув Обамі за зайву "м'якості", яка дозволила Росії анексувати український півострів.

"Крим був "узятий" Росією при адміністрації Обами. Чи не був Обама занадто м'якиим по відношенню до Росії?", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Раніше в Білому домі заявили про необхідність повернення анексованого Криму Україні.

Раніше сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.

У лютому Маккейн публічно звернувся до Трампа із закликом посилити військову підтримку України і тиск на Кремль.

Сенатор заявив про необхідність "реалізувати повноваження, визначені Національним законом про фінансування оборонних потреб на 2017-й фінансовий рік, та надати Україні оборонну летальну допомогу, щоб вона могла захистити свою територію проти подальших втручань з боку Росії та її ставлеників".