Маккейн знову закликав Трампа надати Україні летальну зброю

Сенатор-республіканецьу черговий раз публічно звернувся до президента США Дональду Трампу із закликом надати Україні летальна зброю для захисту від російської агресії.

Таким чином, сенатор відреагував на заяви Трампа, що Росія анексувала Крим "із-за м'якості" 44-го президента США Барака Обами.

"Так, він (Обама – ред.) був занадто м'яким. Давайте разом візьмемо інший курс: надамо Україні оборонні озброєння і збережемо санкції проти Росії", – написав Маккейн на своїй сторінці в Twitter у середу, 15 лютого.

Yes, he was too soft - let's take a different course together: give defensive lethal assistance to #Ukraine & keep sanctions on #Russia https://t.co/2Su2wIiyWs