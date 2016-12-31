Маккейн висловив надію на звільнення окупованих територій України у 2017 році

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Сенатор впевнений, що Путіну не вдасться позбавити українців свободи.

Маккейн заявив, що вірить у спільну перемогу України та США

Американський сенатор-республіканецьсподівається, що в 2017 році українські території будуть звільнені від російських окупантів.

"Я побачив, що співпраця між нашими країнами важлива для забезпечення безпеки кордонів України. У 2017 році ми переможемо загарбників, і відправимо їх туди, звідки вони прийшли. А Путіну я хочу сказати, що він ніколи не зможе позбавити українців свободи та незалежності", – заявив сенатор в Маріуполі в суботу, 31 грудня, а також передав українцям привітання від американської нації.

"Ваша боротьба – це наша боротьба, і ми переможемо разом", – запевнив Маккейн.

Нагадаємо, 31 грудня сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Емі Клобучар разом із президентом України Петром Порошенком відвідали Широкине та Маріуполь Донецької області.

Напередодні президент України Петро Порошенко запропонував сенаторам Джону Маккейну, Ліндсі Грему й Емі Клобучар, які прибули з офіційним візитом до України, відвідати зону АТО, щоб вони могли переконатися у провокаціях бойовиків.

Крім того, Порошенко нагородив сенатора Джона Маккейна орденом Свободи і відзначив орденом Ярослава Мудрого сенатора Ліндсі Грема за вагомий особистий внесок у зміцнення відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки під час зустрічі з делегацією США.