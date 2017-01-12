Маккейн не впевнений у можливості "перезавантаження" відносин Кремля та Вашингтона

Сенатор вважає, що президент Росії розуміє тільки спілкування з позиції сили.

Сенатор Маккейн бачив спроби трьох президентів США перезапустити дипломатичні відносини з Путіним

Сенатор-республіканецьсумнівається в можливості "перезавантаження" відносин між США і Росією після інавгурації Дональда Трампа.

"Я бачив трьох президентів - Буша, Клінтона і Обаму, - які вірили в те, що вони можуть побудувати нові взаємини з Володимиром Путіним", - заявив політик в інтерв'ю програмі Deutsche Welle "Нємцова.Інтерв'ю" у Вашингтоні.

Маккейн впевнений у тому, що відносини Вашингтона з президентом РФ Володимиром Путіним повинні будуватися "за принципами Рональда Рейгана - мир через силу".

Сенатор вважає, що Путін здатний розуміти лише мову сили. При цьому американський політик назвав президента Росії "вбивцею", "бандитом" і "продуктом КДБ".

"Єдине, що в змозі зрозуміти Володимир Путін, - це сила. Що ціна агресії може виявитися вище, ніж та, яку він готовий заплатити", - зазначив Маккейн.

Він також задоволений визнанням новообраним президентом Дональдом Трампом відповідальності Росії за скоєні під час президентських виборів у США кібератаки.

"Немає ніяких сумнівів в участі Росії у кібератаках", - підкреслив сенатор.

У той самий час Маккейн не впевнений у тому, чи зможе Дональд Трамп вести з Володимиром Путіним діалог саме з позиції сили.

Раніше повідомлялося, що переможець президентських перегонів Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. У ній говориться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гілларі Клінтон. Тим часом Обама після доповіді розвідки впевнений у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.