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Ляшко вимагає від депутата Артеменка скласти мандат

20 лютого в 11:25

Депутат Артеменко запропонував передати Крим в оренду Росії на 100 років. Це його особиста позиція.

Олег Ляшко
Ляшко прокоментував пропозицію Трампу від депутата його фракції
Василь Артюшенко, DT.UA
Лідер парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко прокоментував інформацію про те, що депутат з його фракції Андрій Артеменко пропонував команді Дональда Трампа план здачі Криму.

"Я вимагаю від Артеменка негайно скласти депутатські повноваження", - сказав Ляшко журналістам.

Ляшко повідомив, що о 15:00 у понеділок відбудеться засідання фракції Радикальної партії, на якій буде розглянуто це питання.

"Позиція моя і нашої фракції всім відома... Росія - агресор, Росія - окупант і нехай Росія забирається до біса з України, з Криму і Донбасу", – сказав Ляшко.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

Артеменко був обраний до Ради за списком Радикальної партії (№16).

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Росія фракція Ляшко
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