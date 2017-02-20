Ляшко вимагає від депутата Артеменка скласти мандат

Депутат Артеменко запропонував передати Крим в оренду Росії на 100 років. Це його особиста позиція.

Ляшко прокоментував пропозицію Трампу від депутата його фракції Василь Артюшенко, DT.UA

Лідер парламентської фракції Радикальної партіїпрокоментував інформацію про те, що депутат з його фракції Андрій Артеменко пропонував команді Дональда Трампа план здачі Криму.

"Я вимагаю від Артеменка негайно скласти депутатські повноваження", - сказав Ляшко журналістам.

Ляшко повідомив, що о 15:00 у понеділок відбудеться засідання фракції Радикальної партії, на якій буде розглянуто це питання.

"Позиція моя і нашої фракції всім відома... Росія - агресор, Росія - окупант і нехай Росія забирається до біса з України, з Криму і Донбасу", – сказав Ляшко.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

Артеменко був обраний до Ради за списком Радикальної партії (№16).