Ляшко відмовився повертатися в парламентську коаліцію і вирішив йти в президенти

До президентських виборів ще більше двох років, але це не завадило Ляшко заявити про свої амбіції.
Депутат записав відеозвернення і виклав його на своїй сторінці в Facebook.
"Ми не беремо участі у формуванні ніякої коаліції, ми не збираємося приєднуватися до коаліції БПП і "Народного фронту", - сказав він.
Ляшко спростував повідомлення ЗМІ, що йому пропонують посаду спікера парламенту за повернення в коаліцію.
"Мене не цікавить посада спікера, тому що я збираюся балотуватися на наступних президентських виборах в президенти України і, сподіваюся, з вашою підтримкою, з божою допомогою переможемо на цих виборах", - сказав Ляшко.
Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.
Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.DT.UA