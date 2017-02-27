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Ляшко відмовився повертатися в парламентську коаліцію і вирішив йти в президенти

27 лютого в 14:54

До президентських виборів ще більше двох років, але це не завадило Ляшко заявити про свої амбіції.

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Василь Артюшенко, DT.UA
Фракція Радикальної партії у Верховній Раді не планує повертатися в коаліцію "Європейська Україна", повідомив глава фракції Олег Ляшко.

Депутат записав відеозвернення і виклав його на своїй сторінці в Facebook.

"Ми не беремо участі у формуванні ніякої коаліції, ми не збираємося приєднуватися до коаліції БПП і "Народного фронту", - сказав він.

Ляшко спростував повідомлення ЗМІ, що йому пропонують посаду спікера парламенту за повернення в коаліцію.

"Мене не цікавить посада спікера, тому що я збираюся балотуватися на наступних президентських виборах в президенти України і, сподіваюся, з вашою підтримкою, з божою допомогою переможемо на цих виборах", - сказав Ляшко.

Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.

Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибори Ляшко президент
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