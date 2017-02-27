Ляшко відмовився повертатися в парламентську коаліцію і вирішив йти в президенти

До президентських виборів ще більше двох років, але це не завадило Ляшко заявити про свої амбіції.

Стало відомо, хто ще, крім Савченко, хоче бути президентом України Василь Артюшенко, DT.UA

Фракція Радикальної партії у Верховній Раді не планує повертатися в коаліцію "Європейська Україна", повідомив глава фракції

Депутат записав відеозвернення і виклав його на своїй сторінці в Facebook.

"Ми не беремо участі у формуванні ніякої коаліції, ми не збираємося приєднуватися до коаліції БПП і "Народного фронту", - сказав він.

Ляшко спростував повідомлення ЗМІ, що йому пропонують посаду спікера парламенту за повернення в коаліцію.

"Мене не цікавить посада спікера, тому що я збираюся балотуватися на наступних президентських виборах в президенти України і, сподіваюся, з вашою підтримкою, з божою допомогою переможемо на цих виборах", - сказав Ляшко.

Позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року. Переможцем вже в першому турі став Петро Порошенко, за якого проголосували 54,7% виборців, Юлія Тимошенко отримала 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолій Гриценко - 5,48%, Сергій Тігіпко - 5,23%, Михайло Добкін - 3,03%, Вадим Рабінович - 2,25%, Ольга Богомолець - 1,91%, Петро Симоненко - 1,51%, Олег Тягнибок - 1,16%, Дмитро Ярош - 0,70%. Інші кандидати набрали менше 0,5% виборців.

Наступні президентські вибори повинні відбутися в 2019 році.