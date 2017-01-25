Ляшко купив собі нерухомість на 15 мільйонів гривень



Новий будинок радикала знаходиться в Обухівському районі під Києвом.

Ляшко обзавівся дорогою нерухомістю Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат Олег Ляшко , голова фракції Радикальної партії у Верховній раді у січні 2017 року набув права власності на нерухомість вартістю 15 мільйонів гривень.

Про це він заявив сам, подавши в Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) інформацію про суттєві зміни в електронну декларацію про доходи.

Так, Ляшко став власником будинку в Обухівському районі Київської області. До загальною площею майже 550 кв. м коштує 11,188 млн гривень. Також депутат купив дві земельні ділянки загальною вартістю 3,812 млн гривень і площею майже 6000 кв. м.

Українська правда

Продавцем землі і будинку став Артем Савицький, який в 2014 році був у партійному списку Радикальної партії Олега Ляшка" на виборах у парламент. Він є сином Валентина Савицького - екс-керівника Державного земельного кадастру (в 2008 р.) і народного депутата (2002-2006 рр..), який був членом Народної аграрної партії Володимира Литвина, пише "Українська правда".

Восени 2016 року, коли відбувся перший етап подання декларацій, Ляшко задекларував мільйон доларів готівкою і квартиру площею 370 кв. м. в Києві, а також елітні годинники і автомобілі.

Як повідомлялося, НАПК розподілило 340 млн грн з держбюджету на фінансування партій в 2017 році. Рішенням передбачається надання "Радикальній партії Олега Ляшка" 38 млн 257,9 тис. гривень.