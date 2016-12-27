Лукашенко заявив про формування міцної системи двостороннього співробітництва України з Білоруссю

Президент Білорусі звернувся до Петра Порошенка з нагоди річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Лукашенко очікує подальшого зміцнення українсько-білоруської співпраці Сайт президента Білорусі

Білоруський лідер Олександр Лукашенко привітав президента України Петра Порошенка з 25 річницею встановлення дипломатичних відносин між Києвом та Мінськом.

"За період незалежності, нашим державам вдалося вибудувати міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва, засновану на відкритості, довірі і рівноправну взаємодію", – цитує його заяву прес-служба президента Білорусі.

Лукашенко переконаний у тому, що українсько-білоруські зв'язки у подальшому будуть посилюватися і розвиватися в інтересах народів обох країн.

Напередодні представники України та Білорусі обговорили перспективи розвитку промислової кооперації обох країн в 2017-2020 роках.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що готовий виступити в якості організатора чесних виборів в ОРДЛО.