Луценко назвав екс-депутата Держдуми Вороненкова важливим свідком у справі Януковича

Генпрокурор пообіцяв дати оцінку діям колишнього члена КПРФ, який голосував за анексію Криму й отримав українське громадянство.

Луценко запевняє, що у нього немає зобов'язань перед колишнім російським комуністом,який отримав громадянство України Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав свідчення колишнього депутата російської Держдуми від КПРФважливими для розслідування кримінальної справи про державну зраду, у вчиненні якої підозрюють екс-президента України Віктора Януковича.

"У нас є два свідки екс-депутати Держдуми РФ, один з них голосував за анексію Криму, інший не голосував. Ця оцінка також буде зроблена, але на даний момент його свідчення були для нас досить важливі", – заявив керівник ГПУ на прес-конференції в середу, 15 лютого, передає "Укрінформ".

За словами Луценка, слідству вдалося з'ясувати, що Янукович написав листа із проханням ввести війська в Україну не лише президенту Росії Володимирові Путіну, але й Державній Думі РФ.

"Обидва листи були використані для прикриття російської окупації Криму, а також агресії на території Донбасу", – зазначив генпрокурор, назвавши співпрацю російського екс-депутата з українським слідством дуже важливим у контексті даних ним показань.

"Ніяких інших зобов'язань перед ним немає", – запевнив Луценко.

Як повідомлялося, свідяення у рамках розслідування державної зради Януковича дали два колишніх депутати Державної Думи: Ілля Пономарьов, який отримав в 2016 році посвідку на проживання в Україні, а також екс-член думської фракції КПРФ Денис Вороненков. У грудні минулого року Вороненков отримав українське громадянство.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.

Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.

Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.