Луценко назвав екс-депутата Держдуми Вороненкова важливим свідком у справі Януковича

Генпрокурор пообіцяв дати оцінку діям колишнього члена КПРФ, який голосував за анексію Криму й отримав українське громадянство.
"У нас є два свідки екс-депутати Держдуми РФ, один з них голосував за анексію Криму, інший не голосував. Ця оцінка також буде зроблена, але на даний момент його свідчення були для нас досить важливі", – заявив керівник ГПУ на прес-конференції в середу, 15 лютого, передає "Укрінформ".
За словами Луценка, слідству вдалося з'ясувати, що Янукович написав листа із проханням ввести війська в Україну не лише президенту Росії Володимирові Путіну, але й Державній Думі РФ.
"Обидва листи були використані для прикриття російської окупації Криму, а також агресії на території Донбасу", – зазначив генпрокурор, назвавши співпрацю російського екс-депутата з українським слідством дуже важливим у контексті даних ним показань.
"Ніяких інших зобов'язань перед ним немає", – запевнив Луценко.
Як повідомлялося, свідяення у рамках розслідування державної зради Януковича дали два колишніх депутати Державної Думи: Ілля Пономарьов, який отримав в 2016 році посвідку на проживання в Україні, а також екс-член думської фракції КПРФ Денис Вороненков. У грудні минулого року Вороненков отримав українське громадянство.
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.
Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.
Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.Укрінформ