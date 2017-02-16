Лозовий повідомив про своє прибуття на допит у НАБУ

Детективи бюро ввічливі, але хочуть, аби допит вівся з відеофіксацією, повідомив депутат.
"Приїхав на допит в НАБУ. Детективи ввічливі (правда, кавою не пригостили). Хочуть, щоб допит проходив з відеофіксацією. Пояснити, по якому це закону - не можуть", – написав він у Facebook.
Раніше депутат повідомляв, що НАБУ викликало його на допит без зазначення причин. За його інформацією, в бюро його хочуть допитати як свідка у справі про продаж посади міністра екології менеджеру Олександра Онищенка Ігорю Шевченку.
"Якщо ця справа буде доведена до кінця – кримінальну відповідальність будуть нести президент Петро Порошенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, які тупо продали цю посаду Онищенку-Кадирову", – заявив він.
Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.
Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.
Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в Лондоні.DT.UA