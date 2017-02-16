Лозовий повідомив про своє прибуття на допит у НАБУ

Детективи бюро ввічливі, але хочуть, аби допит вівся з відеофіксацією, повідомив депутат.

НАБУ допитає заступника голови радикальної партії НАБУ

Народний депутат України Андрій Лозовий (фракція РПЛ) повідомив, що прибув на допит до Національного антикорупційного бюро ().

"Приїхав на допит в НАБУ. Детективи ввічливі (правда, кавою не пригостили). Хочуть, щоб допит проходив з відеофіксацією. Пояснити, по якому це закону - не можуть", – написав він у Facebook.

Раніше депутат повідомляв, що НАБУ викликало його на допит без зазначення причин. За його інформацією, в бюро його хочуть допитати як свідка у справі про продаж посади міністра екології менеджеру Олександра Онищенка Ігорю Шевченку.

"Якщо ця справа буде доведена до кінця – кримінальну відповідальність будуть нести президент Петро Порошенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, які тупо продали цю посаду Онищенку-Кадирову", – заявив він.

Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.

Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в Лондоні.