Льовочкін дистанціювався від Артеменка та його "мирного плану"

Лещенко стверджує, що справжніми авторами пропозицій екс-радикала є керівництво "Опозиційного блоку" і радник президента Росії Владислав Сурков.
"Звичайно, жодного відношення ні я, ні Юрій Бойко, ні "Опозиційний блок" до так званого "плану Артеменко" не мають", – цитує Льовочкіна прес-служба партії.
Політик підкреслив, що він і його політична сила є послідовними прихильниками якнайшвидшої реалізації Мінських домовленостей.
"А щодо Лещенко та Ляшка, то вони поки ще порівняно молоді політики і багато фантазують собі, а потім лякаються того, що придумали", – додав Льовочкін.
Раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що справжніми авторами "плану Артеменка" є керівництво "Опозиційного блоку" і радник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков.
"За моєю інформацією, "план Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка-Суркова. Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому гратиме роль фронтмена", – написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 20 лютого.
Він також стверджує, що люди, близькі до Віктора Медведчука, а також політики, які сьогодні перебувають в "Опозиційному блоці", допомогли Артеменку уникнути кримінальної відповідальності у 2002 році.
19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.
Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.
20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.DT.UA