Льовочкін дистанціювався від Артеменка та його "мирного плану"

Лещенко стверджує, що справжніми авторами пропозицій екс-радикала є керівництво "Опозиційного блоку" і радник президента Росії Владислав Сурков.

Льовочкін назвав Лещенка "фантазером"

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін заперечує свою або партії причетність до розробки "мирного плану" колишнього члена фракції Радикальної партії. План, який Артеменко передав команді президента США Дональда Трампа, передбачає, зокрема, передачу окупованого Криму в оренду Росії на 50-100 років.

"Звичайно, жодного відношення ні я, ні Юрій Бойко, ні "Опозиційний блок" до так званого "плану Артеменко" не мають", – цитує Льовочкіна прес-служба партії.

Політик підкреслив, що він і його політична сила є послідовними прихильниками якнайшвидшої реалізації Мінських домовленостей.

"А щодо Лещенко та Ляшка, то вони поки ще порівняно молоді політики і багато фантазують собі, а потім лякаються того, що придумали", – додав Льовочкін.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив, що справжніми авторами "плану Артеменка" є керівництво "Опозиційного блоку" і радник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков.

"За моєю інформацією, "план Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка-Суркова. Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому гратиме роль фронтмена", – написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 20 лютого.

Він також стверджує, що люди, близькі до Віктора Медведчука, а також політики, які сьогодні перебувають в "Опозиційному блоці", допомогли Артеменку уникнути кримінальної відповідальності у 2002 році.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.