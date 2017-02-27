"ЛНР" та "ДНР" затребували зняти блокаду ОРДЛО, погрожують захопленням підконтрольних Києву підприємств

На думку Захарченко та Плотницького, блокада суперечить "Мінську".

Ватажки "ЛНР-ДНР" висунули ультиматум Києву Семен Семенченко / Facebook

Ватажки ОРДЛО вимагають від Києва до першого березня знятитимчасово окупованих територій Сходу України.

Як зазначається в спільній заяві глав "ДНР" та "ЛНР" Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, оприлюдненого підконтрольним бойовикам агентством ДАН, "Київ, використовуючи радикалів, організував і продовжує блокаду залізничних шляхів, погрожує блокадою автомобільних доріг, що з'єднують Республіки Донбасу з Україною".

Наголошується, що це суперечить букві і духу Мінських угод.

"Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, що працюють в ДНР та ЛНР. Ми перестанемо постачати вугілля на Україну", - зазначається в заяві керівництва ОРДЛО.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб також надало DT.UA перелік українських приватних підприємств-експортерів, що працюють на неконтрольованих територіях (без уточнення обсягів поставок продукції на експорт):

Група компаній "Метінвестхолдинг" (6 874 особи):

ПАТ "Єнакіївський металургійний завод" (випускає металопродукцію безперервнолитої заготовки, кутки, швелери, балки, профілі для судно- і машинобудування, а також арматурний прокат для будівництва);

СП ВАТ "Метален — сталь";

ЗАТ "Макіївський металургійний завод" (продукція - чавун, сталь і феросплави).

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" (7238 осіб).

Серед країн імпортерів корпорації ІСД - Білорусь, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Єгипет, Колумбія, Литва, ОАЕ, Польща, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Словаччина, Туреччина, Україна, Хорватія, Чехія і Естонія.

ПАТ "Алчевськкокс" (продукція: кокс доменний, кокс доменний із трамбованої шихти, горішок коксовий, коксовий дріб'язок, а також супровідна продукція — бензол сирий кам'яновугільний, смола кам'яновугільна, кислота сірчана, амонію сульфат коксохімічного виробництва);

ПАТ "Экоэнергія";

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (випускає металургійну і коксову продукцію).

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".