Лещенко закликав усунути Ляшко від засідань за мат в сесійній залі

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Лідер "радикалів" розповів вульгарний анекдот в прямому ефірі одного з телеканалів.

Ляшко визнав, що не може позбутися звички матюкатися Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Лещенко звернувся до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою усунути голову фракції Радикальної партіївід участі в сесійних засіданнях за вживання нецензурної лексики в залі.

"Вимагатиму усунути Ляшка від участі у п'яти засіданнях парламенту без збереження зарплати. Подивимося, на що здатний Регламентний комітет", – написав політик на своїй сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 24 лютого, і опублікував копію звернення.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 лютого, Ляшко вів онлайн-трансляцію із сесійної зали Верховної Ради, де вже практично не було депутатів. Свій виступ "радикал", якого близько 15 хвилин транслював у прямому ефірі телеканал "112. Україна", завершив нецензурним анекдотом про прибиральницю в туалеті парламенту, повідомляє "Детектор Медіа".

Згодом телеканал від імені колективу вибачився перед глядачами за мат у прямому ефірі. Ляшко, у свою чергу, пояснив свою поведінку тим, що у нього було важке дитинство.

"Є у мене гріх – матюки... Це у мене ще зі школи-інтернату, не можу себе перевиховати", – написав "радикал" на своїй сторінці у Facebook.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звинуватила Ляшка у сексистських висловлюваннях на адресу народного депутата від "Батьківщини" Альони Шкрум і зажадала вибачень. "Радикал" проігнорував зауваження віце-спікера.

Напередодні учасники поминальних заходів освистали лідера Радикальної партії Олега Ляшка та його соратників по фракції.

20 лютого, третю річницю масових вбивств на алеї Героїв Небесної Сотні люди кричали в спину Ляшко "Ганьба!" та інші, в тому числі, нецензурні слова.