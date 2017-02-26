Легалізація в Донбасі російської реальності стане "бомбою" в центрі Європи – Клімкін

Єдине, чого боїться Кремль – це послідовної міжнародної солідарності та її використання у практичній політиці, вважає глава МЗС.
В інтерв'ю DT.UA глава дипломатичного відомства підкреслив, що виконання політичної частини "Мінську" без повного виконання вимог безпеки може спричинити вкрай негативні наслідки для всієї Європи.
"Проблема ж не в тому, що ми не хочемо щось виконувати, проблема в тому, що легалізація там російської реальності, російського протекторату означає бомбу, яку я колись порівняв із ядерною, у центрі Європи. Вони мають розуміти: якщо в питанні Мінська все просуватиметься в такому порядку, як того хоче Москва, — то готується все для того, аби зруйнувати не тільки українську, а й європейську реальність. Тому спочатку необхідно виконати вимоги базової безпеки, одночасно звільнити заручників і потім уже певним чином рухатися до того, щоб у Донбас повернулося нормальне життя. І ось коли там уже буде нормальна реальність, тоді можна буде йти далі". – зазначив міністр.
На думку Клімкіна, політична логіка повинна прийти тільки тоді, коли Росія піде з Донбасу.
"Уся логіка, закладена в Мінські угоди, — це вихід Росії з нині окупованих територій, причому це стосується не тільки регулярних військ, а й усього її озброєння. А міжнародне співтовариство туди разом з нами має зайти. Так що є практичні речі, які в рамках Мінська можна зробити", - підкреслив він.
Міністр зазначив, що якщо б Москва дійсно хотіла виконати "Мінськ", то його реалізація була б досить простою.
"Адже зміст Мінська — це спочатку домогтися безпеки, коли припиняють стріляти, потім дають міжнародному співтовариству можливість контролювати процес із поступовим його розширенням, і після цього з поступовими хвилями стабілізації йти вперед. А якщо завдання полягає в дестабілізації України, причому не тільки через Донбас, то Мінський процес знаходиться там, де він знаходиться. І це не проблема Мінського процесу, а проблема позиції Росії", - зазначив Клімкін.
За його словами, єдине, чого боїться Кремль – це послідовної міжнародної солідарності та його використання у практичній політиці, адже нині роль РФ у прийнятті глобальних рішень фундаментально обмежена.
"Мова ж не тільки про санкції, хоча вони і є важливим елементом у цій логіці солідарності. Якщо Росія не може сидіти як нормальний партнер за спільним столом, виходить, вона не може бути глобальним лідером. А глобальним лідером їй чомусь бути дуже хочеться", - зазначає Клімкін.
Глава дипломатичного відомства підкреслив, що Україні потрібна сильна міжнародна коаліція з Донбасу та Криму, яку утримує Київ.
"У Росії ніхто не очікував, що санкції можуть зберігатися три роки. Вони ніяк не думали, що нам вдасться ухвалити в ООН резолюцію стосовно Криму. Вони дуже бояться наших позовів, які вже в міжнародних судах. І тільки така системна й послідовна позиція може згодом дати результат — і Україна ставатиме сильнішою, і зв'язки з нашими партнерами міцнітимуть", - сказав глава МЗС.
Нагадаємо, російська сторона наполягає на синхронізації вирішення питань безпеки і виконання політичних кроків, передбачених Мінським протоколом. Про це в жовтні минулого року заявляв, зокрема, постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич.
Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA