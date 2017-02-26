Легалізація в Донбасі російської реальності стане "бомбою" в центрі Європи – Клімкін

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Єдине, чого боїться Кремль – це послідовної міжнародної солідарності та її використання у практичній політиці, вважає глава МЗС.

Клімкін розповів, наскільки небезпечною для Європи може бути легалізація російської окупації Донбасу Радіо Свобода

Легалізація російського протекторату на окупованих територіях Сходу України може зруйнувати не тільки українську, але й європейську реальність, вважає міністр закордонних справ України

В інтерв'ю DT.UA глава дипломатичного відомства підкреслив, що виконання політичної частини "Мінську" без повного виконання вимог безпеки може спричинити вкрай негативні наслідки для всієї Європи.

"Проблема ж не в тому, що ми не хочемо щось виконувати, проблема в тому, що легалізація там російської реальності, російського протекторату означає бомбу, яку я колись порівняв із ядерною, у центрі Європи. Вони мають розуміти: якщо в питанні Мінська все просуватиметься в такому порядку, як того хоче Москва, — то готується все для того, аби зруйнувати не тільки українську, а й європейську реальність. Тому спочатку необхідно виконати вимоги базової безпеки, одночасно звільнити заручників і потім уже певним чином рухатися до того, щоб у Донбас повернулося нормальне життя. І ось коли там уже буде нормальна реальність, тоді можна буде йти далі". – зазначив міністр.

На думку Клімкіна, політична логіка повинна прийти тільки тоді, коли Росія піде з Донбасу.

"Уся логіка, закладена в Мінські угоди, — це вихід Росії з нині окупованих територій, причому це стосується не тільки регулярних військ, а й усього її озброєння. А міжнародне співтовариство туди разом з нами має зайти. Так що є практичні речі, які в рамках Мінська можна зробити", - підкреслив він.

Міністр зазначив, що якщо б Москва дійсно хотіла виконати "Мінськ", то його реалізація була б досить простою.

"Адже зміст Мінська — це спочатку домогтися безпеки, коли припиняють стріляти, потім дають міжнародному співтовариству можливість контролювати процес із поступовим його розширенням, і після цього з поступовими хвилями стабілізації йти вперед. А якщо завдання полягає в дестабілізації України, причому не тільки через Донбас, то Мінський процес знаходиться там, де він знаходиться. І це не проблема Мінського процесу, а проблема позиції Росії", - зазначив Клімкін.

За його словами, єдине, чого боїться Кремль – це послідовної міжнародної солідарності та його використання у практичній політиці, адже нині роль РФ у прийнятті глобальних рішень фундаментально обмежена.

"Мова ж не тільки про санкції, хоча вони і є важливим елементом у цій логіці солідарності. Якщо Росія не може сидіти як нормальний партнер за спільним столом, виходить, вона не може бути глобальним лідером. А глобальним лідером їй чомусь бути дуже хочеться", - зазначає Клімкін.

Глава дипломатичного відомства підкреслив, що Україні потрібна сильна міжнародна коаліція з Донбасу та Криму, яку утримує Київ.

"У Росії ніхто не очікував, що санкції можуть зберігатися три роки. Вони ніяк не думали, що нам вдасться ухвалити в ООН резолюцію стосовно Криму. Вони дуже бояться наших позовів, які вже в міжнародних судах. І тільки така системна й послідовна позиція може згодом дати результат — і Україна ставатиме сильнішою, і зв'язки з нашими партнерами міцнітимуть", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, російська сторона наполягає на синхронізації вирішення питань безпеки і виконання політичних кроків, передбачених Мінським протоколом. Про це в жовтні минулого року заявляв, зокрема, постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".