Ле Пен пообіцяла визнати Крим російським та виступити за скасування санкцій у разі перемоги на виборах

Кримський півострів "ніколи не був українським", заявила глава французького "Національного фронту".

Ле Пен знову заявила про свою готовність визнати анексію Криму

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт",пообіцяла визнати окупований Крим частиною РФ, а також виступити за зняття з Росії санкцій.

Відповідні заяви французький політик зробила в інтерв'ю російській газеті "Известия". За її словами, Крим, насправді, "ніколи не був українським".

"Після референдуму, який показав згоду народу приєднатися до Росії, я також визнаю Крим частиною РФ. Належність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським. Я шкодую про те, що референдум, організований для демонстрації волевиявлення народу півострова, не був сприйнятий в міжнародному співтоваристві та ООН", - заявила вона.

Ле Пен також готова зняти з Кремля санкції, введені за його агресію проти України.

"Безумовно, я буду виступати за скасування санкцій. Вони безглузді, якщо тільки їх метою не було розорення французьких фермерів. До того ж санкції — це досить дурний метод в дипломатії. Всі країни повинні проявляти повагу одна до одної, вести переговори на рівних і приймати компромісні рішення, прийнятні для всіх", - підкреслила політик.

Марін Ле Пен послідовно виступає за визнання Францією анексії Криму РФ. 3 січня ефірі французького телеканалу BFMTV вона заявила, що російська анексія Криму "не є незаконною".

Як повідомлялося раніше, найбільш високі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен та член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.

Детальніше про вибори у Франції читайте у статті Олексія Коваля "Американський сценарій для виборів у Франції" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".