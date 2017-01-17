Ле Пен пообіцяла визнати Крим російським та виступити за скасування санкцій у разі перемоги на виборах

Кримський півострів "ніколи не був українським", заявила глава французького "Національного фронту".
Відповідні заяви французький політик зробила в інтерв'ю російській газеті "Известия". За її словами, Крим, насправді, "ніколи не був українським".
"Після референдуму, який показав згоду народу приєднатися до Росії, я також визнаю Крим частиною РФ. Належність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським. Я шкодую про те, що референдум, організований для демонстрації волевиявлення народу півострова, не був сприйнятий в міжнародному співтоваристві та ООН", - заявила вона.
Ле Пен також готова зняти з Кремля санкції, введені за його агресію проти України.
"Безумовно, я буду виступати за скасування санкцій. Вони безглузді, якщо тільки їх метою не було розорення французьких фермерів. До того ж санкції — це досить дурний метод в дипломатії. Всі країни повинні проявляти повагу одна до одної, вести переговори на рівних і приймати компромісні рішення, прийнятні для всіх", - підкреслила політик.
Марін Ле Пен послідовно виступає за визнання Францією анексії Криму РФ. 3 січня ефірі французького телеканалу BFMTV вона заявила, що російська анексія Криму "не є незаконною".
Як повідомлялося раніше, найбільш високі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен та член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.
Детальніше про вибори у Франції читайте у статті Олексія Коваля "Американський сценарій для виборів у Франції" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Известия