Кравчук запропонував "рецепт" завершення війни між Україною і Росією

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Колишній український президент зауважив, що українцям і росіянам потрібні не "братські", а "партнерські" відносини.

Кравчук пояснив, як він бачить завершення російсько-української війни.

На думку першого президента України, ні в кого сьогодні немає чіткого рецепту, як закінчити війну Росії проти України. Однак, він зауважив, що шукати його необхідно.

"І я пропонував,і зараз пропоную Кремлю визначити 5 осіб, моральних авторитетів, які ніколи не були при владі, в партіях, ніде... Не були. Просто моральні авторитети. І Україні таких 5. Нехай сядуть і напишуть документ, що потрібно зробити, щоб припинилася війна, і налагодилися відносини. Не треба по-братськи, не треба дружньо, потрібні просто людські, партнерські відносини", - заявив він під час інтерв'ю "Эхо Москвы".

За словами Кравчука, далі складений документ потрідно відправити президентам України і Росії, щоб вони подумати, як його втілити.

Раніше Кравчук запропонував розпочати двосторонні переговори з Росією. На його думку, Мінські переговори - це "шлях в нікуди".