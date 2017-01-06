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Кравчук запропонував "рецепт" завершення війни між Україною і Росією

6 січня в 11:14

Колишній український президент зауважив, що українцям і росіянам потрібні не "братські", а "партнерські" відносини.

Леонид Кравчук
Кравчук пояснив, як він бачить завершення російсько-української війни.
 На думку першого президента України Леоніда Кравчука, ні в кого сьогодні немає чіткого рецепту, як закінчити війну Росії проти України. Однак, він зауважив, що шукати його необхідно.

"І я пропонував,і зараз пропоную Кремлю визначити 5 осіб, моральних авторитетів, які ніколи не були при владі, в партіях, ніде... Не були. Просто моральні авторитети. І Україні таких 5. Нехай сядуть і напишуть документ, що потрібно зробити, щоб припинилася війна, і налагодилися відносини. Не треба по-братськи, не треба дружньо, потрібні просто людські, партнерські відносини", - заявив він під час інтерв'ю "Эхо Москвы".

За словами Кравчука, далі складений документ потрідно відправити президентам України і Росії, щоб вони подумати, як його втілити.

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Раніше Кравчук запропонував розпочати двосторонні переговори з Росією. На його думку, Мінські переговори - це "шлях в нікуди".

За матеріалами: Эхо Москвы
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Теги Україна Росія Кравчук війна
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