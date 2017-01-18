Корчак повідомила про конфлікт інтересів між Рябошапкою та Лещенком

Заява заступника голови НАЗК про безперспективність перевірки щодо лекцій Лещенка є лише його особистою думкою, заявила глава агентства.

Глава НАЗК відреагувала на заяву свого заступника про помилковість нової перевірки щодо Лещенка Наталія Корчак / Facebook

Заступник голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК)завчасно написав заяву про відмову від участі у поточній роботі, пов'язаної з ім'ям Сергія Лещенка, у зв'язку з наявністю конфлікту інтересу з ним, заявила глава агентства Наталія Корчак.

У своєму коментарі з приводу заяви Рябошапки щодо помилковості та безперспективності перевірки факту читання народним депутатом лекцій, голова НАЗК висловила подив позицією члена агентства. За її словами, НАЗК має всі повноваження для подібних перевірок, і проводить їх у відношенні не лишеЛещенка але й багатьох інших народних депутатів.

"Слід зауважити, що моніторинг за дотриманням обмежень, визначених ст.25 Закону "Про запобігання корупції", здійснюється стосовно діяльності не лише одного народного депутата України Лещенка. Народний депутат Сергій Лещенко нічим не відрізняється від інших народних депутатів – Олега Ляшка, Антона Геращенка, Максима Єфімова, Євгенія Мураєва, Вадима Рабіновича, Ольги Червакової, щодо яких Нацагентство здійснює перевірки.", – зазначила вона.

Корчак також вказала, що принцип "великої риби", на якому наполягає Рябошапка, є некоректним. Агентство не має права вибирати суб'єктів перевірок за статусом, рангом або посадою.

"дивує позиція члена НАЗК, координатора за напрямком моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів, який вважає роботу своїх співробітників помилковою і не бачить підстав вважати, що "кейс із читанням лекцій студентам за 9 тис грн є дійсно серйозним корупційним правопорушенням, що загрожує інтересам суспільства, а лектор є особою, яка свідомо і грубо порушує закон, за що до неї необхідно застосовувати жорсткі репресивні механізми з боку держав". І це при цьому, що свого часу Руслан Рябошапка завчасно написав заяву про відмову від участі у поточній роботі, яка хоча б якимось чином пов'язана з прізвищем Сергія Лещенка … через наявний конфлікт інтересів з ним", – зазначила вона.

Корчак підкреслила, що заява Рябошапки є лише його особистою думкою, яка не відображає повноту обставин справи.

Раніше заступник глави НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що нова перевірка чиновниками Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) декларації народного депутата Сергія Лещенка у зв'язку з читанням ним лекцій є помилкою, а провадження, засноване на результатах цієї перевірки, не буде мати судової перспективи.

Повідомлялося, що НАЗК проводить перевірку стосовно народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Сергія Лещенка на предмет сумісництва та конфлікту інтересів.

НАЗК спрямувало запит Центру протидії корупції, який залучав Лещенко у 2015 році до читання лекцій для студентів Києво-Могилянської академії. Згідно з контрактом депутату заплатили за курс 9 000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 закону України "Про запобігання корупції" народним депутатам заборонено займатися іншими оплачуваними видами діяльності, за винятком викладацької.