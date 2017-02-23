Топ Новини
<
>

Кононенко і Грановський відвідують СБУ й АП під час зустрічей Порошенка з силовиками – ЗМІ

23 лютого в 23:24

На Банковій заперечують участь депутатів у нарадах президента з керівництвом ГПУ і СБУ.

430
Автомобілі Грановського неодноразово бачили біля АП
Радіо Свобода
Народні депутати від "Блоку Петра Порошенко" Ігор Кононенко й Олександр Грановський супроводжують главу держави під час його зустрічей із керівниками правоохоронних органів. До такого висновку прийшли автори сюжету проекту "Схеми", оприлюдненого у четвер, 23 лютого.

Журналісти зафіксували три випадки, коли автомобілі, якими користуються депутати, були помічені біля місця зустрічей президента Петра Порошенка з головою СБУ Василем Грицаком – 15 і 20 лютого біля Адміністрації президента, а 22 грудня минулого року – біля будівлі Служби безпеки України на Володимирській.

Крім того, 18 січня Грановський відвідав СБУ одночасно з генпрокурором Юрієм Луценком.

В Адміністрації президента не підтвердили присутність Кононенка та Грановського на нарадах глави держави з керівниками правоохоронних органів.

Грановський заявив журналістам, що його візити на Банкову носять суто професійний характер і пов'язані з його депутатською діяльністю.

СБУ і Кононенко поки що на запити "Схем" не відповіли.

Читайте також: Компанії Порошенка й Кононенка купили у Злочевського газ на 100 млн гривень – ЗМІ

Як повідомлялося раніше, Адміністрація президента засекретила інформацію про зустрічі президента України Петра Порошенкаі голови АП Ігоря Райніна з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, депутатами в період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.

В АП пояснили це тим, що існує спеціальне спільне голови АП і керівника Державного управління справами (ДУС) Івана Куцика від 11 грудня 2015 року про порядок допуску до будівель Адміністрації президента, яким відомості про відвідувачів віднесені до інформації з обмеженим доступом.

За матеріалами: Радіо Свобода
Читайте також
Теги Кононенко Грановський Порошенко Грицак Луценка
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...