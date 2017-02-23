Кононенко і Грановський відвідують СБУ й АП під час зустрічей Порошенка з силовиками – ЗМІ

На Банковій заперечують участь депутатів у нарадах президента з керівництвом ГПУ і СБУ.

Автомобілі Грановського неодноразово бачили біля АП Радіо Свобода

Народні депутати від "Блоку Петра Порошенко"супроводжують главу держави під час його зустрічей із керівниками правоохоронних органів. До такого висновку прийшли автори сюжету проекту "Схеми" , оприлюдненого у четвер, 23 лютого.

Журналісти зафіксували три випадки, коли автомобілі, якими користуються депутати, були помічені біля місця зустрічей президента Петра Порошенка з головою СБУ Василем Грицаком – 15 і 20 лютого біля Адміністрації президента, а 22 грудня минулого року – біля будівлі Служби безпеки України на Володимирській.

Крім того, 18 січня Грановський відвідав СБУ одночасно з генпрокурором Юрієм Луценком.

В Адміністрації президента не підтвердили присутність Кононенка та Грановського на нарадах глави держави з керівниками правоохоронних органів.

Грановський заявив журналістам, що його візити на Банкову носять суто професійний характер і пов'язані з його депутатською діяльністю.

СБУ і Кононенко поки що на запити "Схем" не відповіли.

Як повідомлялося раніше, Адміністрація президента засекретила інформацію про зустрічі президента України Петра Порошенкаі голови АП Ігоря Райніна з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, депутатами в період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.

В АП пояснили це тим, що існує спеціальне спільне голови АП і керівника Державного управління справами (ДУС) Івана Куцика від 11 грудня 2015 року про порядок допуску до будівель Адміністрації президента, яким відомості про відвідувачів віднесені до інформації з обмеженим доступом.