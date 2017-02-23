Кононенко і Грановський відвідують СБУ й АП під час зустрічей Порошенка з силовиками – ЗМІ

На Банковій заперечують участь депутатів у нарадах президента з керівництвом ГПУ і СБУ.
Журналісти зафіксували три випадки, коли автомобілі, якими користуються депутати, були помічені біля місця зустрічей президента Петра Порошенка з головою СБУ Василем Грицаком – 15 і 20 лютого біля Адміністрації президента, а 22 грудня минулого року – біля будівлі Служби безпеки України на Володимирській.
Крім того, 18 січня Грановський відвідав СБУ одночасно з генпрокурором Юрієм Луценком.
В Адміністрації президента не підтвердили присутність Кононенка та Грановського на нарадах глави держави з керівниками правоохоронних органів.
Грановський заявив журналістам, що його візити на Банкову носять суто професійний характер і пов'язані з його депутатською діяльністю.
СБУ і Кононенко поки що на запити "Схем" не відповіли.
Як повідомлялося раніше, Адміністрація президента засекретила інформацію про зустрічі президента України Петра Порошенкаі голови АП Ігоря Райніна з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, депутатами в період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.
В АП пояснили це тим, що існує спеціальне спільне голови АП і керівника Державного управління справами (ДУС) Івана Куцика від 11 грудня 2015 року про порядок допуску до будівель Адміністрації президента, яким відомості про відвідувачів віднесені до інформації з обмеженим доступом.Радіо Свобода