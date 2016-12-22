Конкурс на посаду держсекретаря Мінфіну виграв Євген Капінус

Комісія не змогла обрати в ході конкурсу резервного кандидата, оскільки основний суперник Капінуса набрав недостатньо балів.

У Міністерства фінансів скоро повинен з'явитися новий госссекретар

Комісія з питань вищого корпусу держслужби рекомендує Кабінету міністрів України призначити на посаду держсекретаря Міністерства фінансів заступника глави відомства Євгена Капінуса.

"Ми маємо переможця конкурсу – ним виявився Капінус", – цитує "Інтерфакс-Україна" заяву члена комісії Костянтина Ващенка.

Наголошується, що Капінус набрав 14 балів за підсумками конкурсу. Його найближчий конкурент, який пройшов до фіналу конкурсу – керівник патронатної служби Мінфіну Денис Улютін, набрав недостатньо балів за однією з компетенцій, і не може бути рекомендований комісією в якості резервного кандидата.

Наголошується, що Капінус займає посаду заступника міністра фінансів з 29 квітня. До цього він керував Головною службою соціально-економічного розвитку секретаріату президента України.

В декларації чиновника за 2015 рік вказані 207,9 тис. гривень доходів і 18 тис. доларів готівки.

Нагадаємо, що конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби вже обрала держсекретарів для Міністерства інфраструктури (Андрій Галущак), Міністерства економіки (Олексій Перевезенцев), Міністерства культури (Ростислав Карандєєв), Міністерства інформаційної політики (Артем Біденко), Міністерства внутрішніх справ (Олексій Тахтай), Міністерства енергетики та вугільної промисловості (Максим Немчинов) Міністерства закордонних справ (Андрій Заяць), Міністерства оборони (Олександр Дублян), Міністерства з питань окупованих територій (Сергій Злакоман), Міністерства охорони здоров'я (Наталія Шолойко), Міністерства юстиції (Ганна Онищенко), Міністерства соціальної політики (Віктор Іванкевич), Мністерства регіонального розвитку (Максим Малашкін).

Детальніше про посаду держсекретаря в міністерствах читайте в статті Ігоря Коліушка та Вікторії Дерець "Державні секретарі міністерств: старт нової управлінської реформи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".