Конкурс на посаду держсекретаря Мінагропроду виграла екс-радник Гройсмана

Уляна Грачова набрала 12,38 балів із 20 можливих.

Заввідділом секретаріату Кабміну Грачова перемогла в конкурсі на посаду держсекретаря Міністерства аграрної політики Андрій Товстиженко, DT.UA

Комісія з питань вищого корпусу державної служби у четвер, 22 грудня, рекомендувала Кабінету міністрів призначити держсекретарем Міністерства аграрної політики та продовольства завідувача відділом економічного розвитку Секретаріату Кабінету міністрів Уляну Грачову.

За результатами тестування, вирішення ситуативних завдань та співбесіди Грачова набрала 12,38 балів із 20 можливих. У фінал конкурсу також вийшов керівник Регіонального контактного пункту "Продовольча безпека, стійке сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка" програми Єврокомісії фінансування наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" Олександр Галущенко.

Уляна Грачова народилася у 1982 році. Надержслужбу прийшла у 2004 році, займала різні посади у Міністерстві палива та енергетики, Секретаріаті й Адміністрації президента, Секретаріаті Верховної Ради. У 2015 році була радником голови Верховної Ради Володимира Гройсмана. З травня 2016 року очоллює відділ економічного розвитку Секретаріату Кабміну.

Нагадаємо, що конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби вже обрала держсекретарів для Міністерства інфраструктури (Андрій Галущак), Міністерства економіки (Олексій Перевезенцев), Міністерства культури (Ростислав Карандєєв), Міністерства інформаційної політики (Артем Біденко), Міністерства внутрішніх справ (Олексій Тахтай), Міністерства енергетики та вугільної промисловості (Максим Немчинов) Міністерства закордонних справ (Андрій Заяць), Міністерства оборони (Олександр Дублян), Міністерства з питань окупованих територій (Сергій Злакоман), Міністерства охорони здоров'я (Наталія Шолойко), Міністерства юстиції (Ганна Онищенко), Міністерства соціальної політики (Віктор Іванкевич), Мністерства регіонального розвитку (Максим Малашкін), Міністерства освіти та науки (Павло Полянський), Міністерства фінансів (Євген Капінус), Міністерства екології та природних ресурсів (Геннадій Дмитренко).

Детальніше про посаду держсекретаря в міністерствах читайте в статті Ігоря Коліушка та Вікторії Дерець "Державні секретарі міністерств: старт нової управлінської реформи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".