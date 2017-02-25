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Конкретна дата зустрічі Порошенка і Трампа на даний момент обговорюється – Клімкін

25 лютого в 10:08

У МЗС також готують зустрічі українських представників з главою Держдепу США, главою Пентагону, а також радником Трампа з національної безпеки.

Порошенко Трамп
Дату зустрічі Порошенка з Трампом поки не визначено
В даний момент обговорюються різні параметри майбутньої зустрічі президента України Петра Порошенка з новим президентом США Дональдом Трампом, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю DT.UA.

"Ми нині обговорюємо різні опції. На сьогодні більше сказати не можу, щоб свідомо, так би мовити, не тримати інтригу", – заявив він у відповідь на питання про те, чи можна сьогодні говорити про конкретну дату зустрічі між українським та американським лідерами.

Глава МЗС розповів, що його відомство також підбирає дати зустрічі з новим держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і декількома іншими представниками адміністрації Трампа.

"Ми зараз підбираємо дату, коли можна було б найімовірніше зустрітися одразу і з Тіллерсоном, і з новопризначеним радником з національної безпеки Макмастером, і з новим міністром оборони Меттісом, оскільки є багато аспектів, котрі необхідно обговорювати з різними членами нової американської адміністрації", – зазначив він.

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Нагадаємо, в січні посол України в США Валерій Чалий заявляв, що перша зустріч президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа може відбутися в 20 числах лютого під час візиту глави української держави до Вашингтона.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп зустрічі Порошенко
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