Конгрес не підтримає ініціативи Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії – Маккейн

Сенатор-республіканець прокоментував ймовірний "план Кіссінджера".
"Конгрес США не схвалить жодної дії, що зашкодить свободі і незалежності України чи країн Балтії. Ми за угоди, спрямовані на припинення конфліктів. Однак, боюся, мій досвід з Володимиром Путіним свідчить: єдине, що він розуміє – сила, саме тому ми повинні посилити оборону України і Балтії та підтримувати їх. "Мир через силу", як сказав колись Рейган", – зазначив сенатор, коментуючи опублікований раніше в ЗМІ так званий "план Кіссінджера", який передбачає поступове скасування санкцій в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
Раніше європейські ЗМІ повідомили, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер розробляє план для обраного президента США Дональда Трампа з нормалізації відносин країни з РФ. Повідомляється, що Кіссінджер повинен стати посередником між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Ідея плану полягає в тому, що Росія, згідно із задумом, гарантує безпеку на сході України і виводить війська з Донбасу, а Захід поступово знижує санкційний тиск і не втручається в "кримське питання".ТСН