Конгрес не підтримає ініціативи Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії – Маккейн

Сенатор-республіканець прокоментував ймовірний "план Кіссінджера".

Маккейн нагадав, що Путін розуміє тільки силу

Конгрес США не підтримуватиме рішення, які можуть завдати шкоди державному суверенітету України та країн Балтії, заявив американський сенатору інтерв'ю ТСН , опублікованому в понеділок, 2 січня.

"Конгрес США не схвалить жодної дії, що зашкодить свободі і незалежності України чи країн Балтії. Ми за угоди, спрямовані на припинення конфліктів. Однак, боюся, мій досвід з Володимиром Путіним свідчить: єдине, що він розуміє – сила, саме тому ми повинні посилити оборону України і Балтії та підтримувати їх. "Мир через силу", як сказав колись Рейган", – зазначив сенатор, коментуючи опублікований раніше в ЗМІ так званий "план Кіссінджера", який передбачає поступове скасування санкцій в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

Раніше європейські ЗМІ повідомили, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер розробляє план для обраного президента США Дональда Трампа з нормалізації відносин країни з РФ. Повідомляється, що Кіссінджер повинен стати посередником між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Ідея плану полягає в тому, що Росія, згідно із задумом, гарантує безпеку на сході України і виводить війська з Донбасу, а Захід поступово знижує санкційний тиск і не втручається в "кримське питання".