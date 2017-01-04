Конгрес не дозволить Трампу послабити санкції проти Росії – Чалий

Дипломат спрогнозував, що Вашингтон буде вести зовнішню політику з позиції сили.

Посол України у США розповів про перспективи співпраці Києва з Вашингтоном після інавгурації Трампа www.3dsmodels.com

Посол України у СШАвисловив упевненість, що прагматична республіканська більшість у Конгресі усвідомлює важливість санкційного тиску на Росію через загрозу, яку вона представляє як для сусідніх держав, так і для США. Тому президентська адміністрація Дональда Трампа не зможе переглянути санкційну політику Вашингтона щодо Кремля.

"Що стосується санкцій проти Росії, очевидно, що прагматичні республіканці, насамперед у Конгресі, розуміють важливість продовження активної політики на цьому напрямку. Я не думаю, що санкції, пов'язані з Кримом, будуть скасовані", – заявив дипломат в інтерв'ю агентству "Укрінформ", опублікованому у вівторок, 3 січня.

Чалий зазначив, що доля санкцій, введених проти РФ за збройну агресію в Донбасі, залежатиме від виконання Мінських домовленостей.

"Навряд чи бажання зіграти "швидку партію" з Путіним знайде результативне рішення, якщо тільки Росія повністю не виконає Мінські домовленості. При цьому, можливо, зросте роль інших інструментів, у тому числі надання оборонної зброї для України", – припустив він.

Він також не виключив, що адміністрація Трампа може переглянути питання надання Україні летальних озброєнь.

"Не секрет, що перешкодою на шляху отримання Україною летальної зброї залишається позиція чинного президента США (Барака Обами, – Ред.). Тому, відповідно, зміни у Білому домі дають можливість по-новому поглянути на це питання", – зазначив посол.

За словами Чалого, найближчими роками Вашингтон схилятиметься до ведення зовнішньої політики з позиції сили. При цьому роль окремих країн, в противагу до міжнародних інституцій, істотно зросте. З іншого боку, адміністрація Трампа нарощуватиме ефективність збройних сил та правоохоронної системи, як і було обіцяно під час виборчої кампанії.

"В цілому я дивлюся на наступний період як на період можливостей", – резюмував посол України у США.

Напередодні сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Сенат не підтримає можливі ініціативи президентської адміністрації Дональда Трампа щодо ослаблення санкцій проти Росії.

Його колега-демократ Ліндсі Грем заявив, що Конгрес в 2017 році працюватиме над посиленням санкційного тиску на РФ у зв'язку з кібератаками на США.

Перед цим європейські ЗМІ повідомили, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер розробляє план для обраного президента США Дональда Трампа з нормалізації відносин країни з РФ. Повідомляється, що Кіссінджер повинен стати посередником між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Ідея плану полягає в тому, що Росія, згідно із задумом, гарантує безпеку на сході України і виводить війська з Донбасу, а Захід поступово знижує санкційний тиск і не втручається в "кримське питання".