Якщо інші країни хочуть зазіхнути на статус України як незалежної держави, нехай самі цим займаються. Не потрібно допомагати їм руками українців, підкреслив науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин.

Україні не варто йти на болючі для неї компроміси скриншот видео

29 грудня один з найвпливовіших людей України, Віктор Пінчук заявив (у- ред.), що "болючі компроміси на випередження" необхідні країні, щоб попередити укладення угоди між Росією і США "через голови 40 мільйонів українців". Шлях компромісу не новий для Пінчука, зятя другого президента України Леоніда Кучми, відомого філантропа і одного з найбагатших людей в Україні, володіє давніми зв'язками в РФ. Про це пише науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Джеймс Шерр в авторській колонці, опублікованій на офіційному сайті інституту Chatham House

За його словами, на відміну від багатьох інших видатних діячів, Пінчука рідко звинувачували у просуванні російських інтересів. Тим не менш, як зазначає Шерр, він завжди був прихильником "договірного курсу": політики, доброзичливої до Заходу, поважаючої думку Росії, а також критичної по відношенню до тих, хто хотів, щоб Україна вибрала між двома сторонами.

Однак, як зазначає експерт, Пінчук у цьому тексті з його пропозицією піти на компроміси з Росією суперечить сам собі.

"Незважаючи на те, що цілі Пінчука гідні похвали - збереження права України обирати свій шлях, забезпечити свою територіальну цілісність і побудувати успішну країну - його пропозиції повністю суперечать їм. Він закликає до "тимчасової" відмови від мети членства в ЄС, пошуку "альтернативних домовленостей про безпеку" з НАТО і, що є найбільш спірним моментом, проведення виборів на окупованих територіях до того, як з'являться умови для проведення чесних виборів", - пише Шерр, називаючи дані пропозиції нежиттєздатними і відзначаючи, що такі компроміси будуть означати кинути Україну в обійми Росії без будь-яких зобов'язань і гарантій, якими б ілюзорними вони не були.

Науковий співробітник Королівського інституту також додає, що ці тимчасові домовленості, якщо їх укласти, стануть новою реальністю і зруйнують існуючі відносини Україна-ЄС, Україна-НАТО).

"Вони (домовленості – ред.) також створять нову динаміку, яку Росія зможе використовувати, щоб забезпечити підпорядкування України, спочатку де-факто, а потім і де-юре. Немає причин вважати, що будь-які односторонні поступки змусять Росію відмовитися від цілей, яким вона прагнула, навіть коли Україна була позаблоковою державою", - підкреслює експерт.

Вибори в Донбасі проводитися в умовах окупації бойовиками автор вважає кращим спосіб образити українців, які пожертвували своїми життями для збереження цих принципів, і тих на Заході, хто їх підтримував. При цьому Шерр вважає, що в теж час вони не задовольнять Москву і її ставлеників в Донецькій і Луганській "народних республіках".

"Сепаратистські лідери в Донбасі з самого початку наполягали на тому, що такий статус дасть їм абсолютну автономію і право вето щодо зовнішнього курсу України. Про це стаття Пінчука замовчує", - додає він. При цьому побоювання Пінчука експерт називає передчасними та недоречними, оскільки об'єкт угоди, не розвалена держава, а активний політичний суб'єкт. Україна згуртована більше, ніж коли-небудь раніше.

"Жертвувати ключовими своїми інтересами в страху перед можливими діями інших не тільки нерозумно в принципі. Це спростить дії противника. Але ризики, що стоять перед Україною, вимагають від неї абсолютної чіткості. Якщо інші намагаються обмежити її права як незалежної держави, то нехай вони і несуть за це відповідальність і вину. Але не треба робити це українськими руками", - підсумував Джеймс Шерр.

Пізніше видання The Wall Street Journal опублікувало статтю заступника глави адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва, в якій окреслюються "червоні лінії", за які не можна виходити в переговорах з приводу окупованих Росією українських територій. Єлісєєв погоджується з "благородним закликом" Пінчука встановити мир в Донбасі, проте відкидає запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони порушать апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив він.