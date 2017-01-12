Комітет Європарламенту проголосував "безвіз" для Грузії

За угоду проголосували 42 депутати.
Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за безвізовий режим для громадян Грузії, повідомила депутат Європарламенту, доповідач з питань візової лібералізації з Україною і Грузією Марія Габріель.
За угоду проголосували 42 депутати, проти - двоє, один утримався.
Наголошується, що пленарне засідання Європарламенту з цього питання відбудеться в лютому.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW— LIBE Committee Press (@EP_Justice) 12 січня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що Європейський парламент та Рада Євросоюзу у вівторок, 13 грудня, погодили позиції щодо надання Грузії безвізового режиму.DT.UA