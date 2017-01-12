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Комітет Європарламенту проголосував "безвіз" для Грузії

12 січня в 13:07

За угоду проголосували 42 депутати.

Грузия
Комітет Європейського парламенту схвалив візову лібералізацію для Грузії

Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за безвізовий режим для громадян Грузії, повідомила депутат Європарламенту, доповідач з питань візової лібералізації з Україною і Грузією Марія Габріель.

За угоду проголосували 42 депутати, проти - двоє, один утримався.

Наголошується, що пленарне засідання Європарламенту з цього питання відбудеться в лютому.

 

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Раніше повідомлялося, що Європейський парламент та Рада Євросоюзу у вівторок, 13 грудня, погодили позиції щодо надання Грузії безвізового режиму.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Грузія Європа парламент Євросоюз візи
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