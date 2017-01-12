Комітет Європарламенту проголосував "безвіз" для Грузії

За угоду проголосували 42 депутати.

Комітет Європейського парламенту схвалив візову лібералізацію для Грузії

Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за безвізовий режим для громадян Грузії, повідомила депутат Європарламенту, доповідач з питань візової лібералізації з Україною і Грузією Марія Габріель.

За угоду проголосували 42 депутати, проти - двоє, один утримався.

Наголошується, що пленарне засідання Європарламенту з цього питання відбудеться в лютому.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент та Рада Євросоюзу у вівторок, 13 грудня, погодили позиції щодо надання Грузії безвізового режиму.