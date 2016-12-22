Комісія визначила переможця конкурсу на посаду держсекретаря Мінекології

Перший заступник голови Житомирської ОДА Геннадій Дмитренко набрав 10,7 балів із 20 можливих.

Конкурс на посаду держсекретаря Мінекології виграв колишній заступник мера Бучі Федорука oda.zt.gov.ua

Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначитиМіністерства екології та природних ресурсів першого заступника голови Житомирської облдержадміністрації Геннадія Дмитренка.

За результатами тестування, вирішення ситуативних завдань та співбесіди Дмитренко набрав 10,75 балів із 20 можливих. Інші кандидати на посаду – директор юридичної компанії "Ніка" Олексій Ботезат, директор департаменту стратегічної екологічної політики Мінекології Леся Карнаух, директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обладміністрації Олексій Ковтунов – по одній з компетенцій набрали менше мінімально необхідних 0,5 бала й не можуть бути рекомендовані в якості запасних кандидатів.

Голова Нацагентства з питань державної служби Костянтин Ващенко, вказавши на низький результат Дмитренка, зазначив, що Кабмін може призначити його на посаду держсекретаря із випробувальним терміном.

Народний депутат від "Батьківщини" Альона Шкрум відзначила низький рівень підготовки фіналістів конкурсу, а також повідомила, що в 2011-2013 роках Дмитренко був заступником мера Бучі Анатолій Федорука, якого ГПУ підозрює в економічнах злочинах. Крім того, ЗМІ повідомляли, що Дмитренко шляхом махінацій позачергово отримав службове житло в Бучі.

Нагадаємо, що конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби вже обрала держсекретарів для Міністерства інфраструктури (Андрій Галущак), Міністерства економіки (Олексій Перевезенцев), Міністерства культури (Ростислав Карандєєв), Міністерства інформаційної політики (Артем Біденко), Міністерства внутрішніх справ (Олексій Тахтай), Міністерства енергетики та вугільної промисловості (Максим Немчинов) Міністерства закордонних справ (Андрій Заяць), Міністерства оборони (Олександр Дублян), Міністерства з питань окупованих територій (Сергій Злакоман), Міністерства охорони здоров'я (Наталія Шолойко), Міністерства юстиції (Ганна Онищенко), Міністерства соціальної політики (Віктор Іванкевич), Мністерства регіонального розвитку (Максим Малашкін), Міністерства освіти та науки (Павло Полянський).

Детальніше про посаду держсекретаря в міністерствах читайте в статті Ігоря Коліушка та Вікторії Дерець "Державні секретарі міністерств: старт нової управлінської реформи" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".