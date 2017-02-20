Колишній "народний мер" Севастополя розповів про підготовку до перевороту протягом багатьох років

Росія була близька до окупації Криму у 2004-му і у 2008-му роках. Вийшло з третьої спроби.

У річницю окупації Криму Чалий розповів про дві невдалі спроби у 2004-му і у 2008-му роках

Бізнесмен, який в лютому 2014 року оголосив себе "народним мером" Севастополя, розповів, скільки разів він готувався до перевороту.

"Можна сказати, що відповідних ситуацій було кілька, але до 2014 року не було юридичної можливості це зробити", - сказав він в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС.

Чалий повідомив, що у 2004-2005 роках він в перший раз готувався до перевороту у зв'язку з Помаранчевою революцією. "Але юридично міцна база для наших дій могла з'явитися тільки в разі, якщо б виник період беззаконня, коли не можна залишатися в рамках закону, якщо з тобою перестають говорити мовою закону. У 2004-2005 року цього не сталося. Тоді, як ви пам'ятаєте, в Києві відбулася практично легітимна передача влади", - сказав він.

За його словами, точно такий же критичний період був у 2008 році під час війни Росії проти Грузії. "Ющенко був президентом України. Чорноморський флот Росії брав участь в операції, і коли вони поверталися у Севастополь, на свою головну базу, Ющенко дав команду їх не пускати... Я не буду вдаватися в деталі, але насправді до цього було дуже близько. Але офіцери просто не зважилися стріляти один в одного, живучи в одному місті, дивлячись один одному в очі. Тоді ми теж готувалися до захоплення влади в місті. Але не вийшло", - розповів він.

Чалий стверджує, що повірив в успіх лише в лютому 2014 року. "Я це зрозумів, коли 27 лютого з ранку невідомі люди зайшли у Верховну раду Криму і підняли над нею російський прапор. Ось тоді я зрозумів для себе, що рішення прийнято. А до цього я не розумів, що буде далі", - повідомив він.

15 вересня 2015 року Верховна Рада уточнила дату початку окупації Криму військами Російської Федерації - 20 лютого 2014 року