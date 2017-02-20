Колишній "народний мер" Севастополя розповів про підготовку до перевороту протягом багатьох років

Росія була близька до окупації Криму у 2004-му і у 2008-му роках. Вийшло з третьої спроби.
"Можна сказати, що відповідних ситуацій було кілька, але до 2014 року не було юридичної можливості це зробити", - сказав він в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС.
Чалий повідомив, що у 2004-2005 роках він в перший раз готувався до перевороту у зв'язку з Помаранчевою революцією. "Але юридично міцна база для наших дій могла з'явитися тільки в разі, якщо б виник період беззаконня, коли не можна залишатися в рамках закону, якщо з тобою перестають говорити мовою закону. У 2004-2005 року цього не сталося. Тоді, як ви пам'ятаєте, в Києві відбулася практично легітимна передача влади", - сказав він.
За його словами, точно такий же критичний період був у 2008 році під час війни Росії проти Грузії. "Ющенко був президентом України. Чорноморський флот Росії брав участь в операції, і коли вони поверталися у Севастополь, на свою головну базу, Ющенко дав команду їх не пускати... Я не буду вдаватися в деталі, але насправді до цього було дуже близько. Але офіцери просто не зважилися стріляти один в одного, живучи в одному місті, дивлячись один одному в очі. Тоді ми теж готувалися до захоплення влади в місті. Але не вийшло", - розповів він.
Чалий стверджує, що повірив в успіх лише в лютому 2014 року. "Я це зрозумів, коли 27 лютого з ранку невідомі люди зайшли у Верховну раду Криму і підняли над нею російський прапор. Ось тоді я зрозумів для себе, що рішення прийнято. А до цього я не розумів, що буде далі", - повідомив він.
15 вересня 2015 року Верховна Рада уточнила дату початку окупації Криму військами Російської Федерації - 20 лютого 2014 року