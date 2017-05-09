Кнопка миру і гніт війни знаходяться в Москві - Порошенко

Президент України підкреслив, що Україна виступає за мирне врегулювання в Донбасі, а Росія не робить крок назустріч.

Порошенко розповів про умови для мирного врегулювання в Донбасі president.gov.ua

Україна є прихильником мирного врегулювання конфлікту в Донбасі, однак це прагнення наштовхується на відсутність будь-яких кроків на зустріч з боку Росії, заявив президент України Петро Порошенко під час акції "Перша хвилина світу" в Національному музеї історії України в Києві 8 травня ввечері.

"Як гніт війни, так і кнопка миру знаходяться в Москві. Вони, і гніт і кнопка в руках людини, який має імперські амбіції, який полонений допотопними уявленнями про геополітику, просякнутих зневагою до міжнародного права", - заявив він, підкресливши при цьому, що "російська гібридна армія" ще жодного разу не придержалась умов припинення вогню на Донбасі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Завтрашні (9 травня – ред.) паради в Донецьку і Луганську, хоч і будуть мати оперетковий і пародійний характер, будуть ще одним наочним доказом російської військової присутності", - сказав президент України.

Порошенко зазначив, що умовою для виконання Мінських домовленостей є дотримання умов припинення вогню, при цьому важливо не допустити тріумфу агресора, і розуміння цього, потроху приходить і до інших країн.