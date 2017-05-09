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Кнопка миру і гніт війни знаходяться в Москві - Порошенко

9 травня в 02:24

Президент України підкреслив, що Україна виступає за мирне врегулювання в Донбасі, а Росія не робить крок назустріч.

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Порошенко розповів про умови для мирного врегулювання в Донбасі
president.gov.ua
Україна є прихильником мирного врегулювання конфлікту в Донбасі, однак це прагнення наштовхується на відсутність будь-яких кроків на зустріч з боку Росії, заявив президент України Петро Порошенко під час акції "Перша хвилина світу" в Національному музеї історії України в Києві 8 травня ввечері.

"Як гніт війни, так і кнопка миру знаходяться в Москві. Вони, і гніт і кнопка в руках людини, який має імперські амбіції, який полонений допотопними уявленнями про геополітику, просякнутих зневагою до міжнародного права", - заявив він, підкресливши при цьому, що "російська гібридна армія" ще жодного разу не придержалась умов припинення вогню на Донбасі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Завтрашні (9 травня – ред.) паради в Донецьку і Луганську, хоч і будуть мати оперетковий і пародійний характер, будуть ще одним наочним доказом російської військової присутності", - сказав президент України.

Порошенко зазначив, що умовою для виконання Мінських домовленостей є дотримання умов припинення вогню, при цьому важливо не допустити тріумфу агресора, і розуміння цього, потроху приходить і до інших країн.

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8 травня в Україні відзначали День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований тільки 8 травня в Берліні. З ціеї нагоди в багатьох містах Європи і США були проведені масові святкування. 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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