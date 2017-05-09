Кнопка миру і гніт війни знаходяться в Москві - Порошенко

Президент України підкреслив, що Україна виступає за мирне врегулювання в Донбасі, а Росія не робить крок назустріч.
"Як гніт війни, так і кнопка миру знаходяться в Москві. Вони, і гніт і кнопка в руках людини, який має імперські амбіції, який полонений допотопними уявленнями про геополітику, просякнутих зневагою до міжнародного права", - заявив він, підкресливши при цьому, що "російська гібридна армія" ще жодного разу не придержалась умов припинення вогню на Донбасі, пише "Інтерфакс-Україна".
"Завтрашні (9 травня – ред.) паради в Донецьку і Луганську, хоч і будуть мати оперетковий і пародійний характер, будуть ще одним наочним доказом російської військової присутності", - сказав президент України.
Порошенко зазначив, що умовою для виконання Мінських домовленостей є дотримання умов припинення вогню, при цьому важливо не допустити тріумфу агресора, і розуміння цього, потроху приходить і до інших країн.
Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований тільки 8 травня в Берліні. З ціеї нагоди в багатьох містах Європи і США були проведені масові святкування.