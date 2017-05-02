Ключовим питанням переговорів Путіна і Меркель став конфлікт в Донбасі

Під час зустрічі в Сочі політики також обговорили хімічні атаки в Сирії і перспективи двостороннього співробітництва.

Путіну пообіцяли зняття санкцій в обмін на припинення військової агресії в Україні bayern24.ru

Канцлер Німеччини Ангела Меркельз президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у вівторок, 2 травня. Як і планувалося раніше, зустріч в Сочі пройшла напередодні саміту великої двадцятки 7-8 травня.

Під час прес-конференції за підсумками зустрічі політики розповіли про те, що торкнулися питань двосторонніх відносин, боротьби з тероризмом, а також ситуації в Сирії і на Сході України, повідомляють "РІА Новини".

Російська агресія на Сході України

Однією з ключових тем переговорів стала ситуація на тимчасово окупованих російсько-терористичними військами територіях України. При цьому президент Росії заявив, що вона "викликає серйозне занепокоєння".

"На зустрічі, яка щойно завершилася, у вузькому колі ми говорили і про ситуацію в Україні, яка викликає серйозне занепокоєння. Ми з пані Меркель знаходимося в постійному контакті і з іншими учасниками "Нормандського формату"", - повідомив журналістам Путін.

Президент РФ погодився з тим, що робота в "Нормандському форматі" має бути продовжена. А канцлер Німеччини нагадала про те, що Мінські домовленості повинні дотримуватися неухильно.

"Ми погодилися, що в числі головних завдань повинно бути розведення сил і засобів сторін конфлікту, що дозволить повністю припинити обстріли, налагодити прямий діалог між Києвом і невизнаними республіками (підвідомчими Росії терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" - ред.), законодавчо закріпити особливий статус регіонів і на цій основі провести вибори", - підкреслив російський гарант.

При цьому він знову закликав Київ "опинитися за одним столом переговорів" з терористами.

"Неможливо домогтися вирішення конфлікту без прямого діалогу конфліктуючих сторін", - заявив Володимир Путін.

Також президент Росії знову озвучив власну тезу про те, що конфлікт в Донбасі є наслідком "державного перевороту".

"Донбас від України ніхто не відділяв, це робить за допомогою різних блокад сама українська влада", - пояснив він.

Крім того, Путін заявив про те, що українська сторона втратила шанс для реалізації Мінських домовленостей в повному обсязі.

"Я глибоко переконаний, що сьогоднішня київська влада впустила, можна сказати, шанс реалізувати Мінські домовленості тоді, коли у неї були такі внутрішньополітичні можливості", - констатував російський гарант.

Режим "тиші" в Донбасі в контексті підриву автомобіля спостерігачів ОБСЄ

У свою чергу Ангела Меркель нагадала про те, що дотримання режиму припинення вогню в Донбасі має ключове значення для врегулювання конфлікту. В даному контексті канцлер Німеччини торкнулася питання загибелі члена патруля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Раніше автомобіль спостерігачів підірвався на міні у Пришибі Слов'яносербського району Луганської області.

"Робота ОБСЄ має величезне значення, і, звичайно, сумно, що ті люди, які виступають за деескалацію конфліктів, стали жертвою цих конфліктів. Ми повинні зробити все для того, щоб вирішити цю проблему. На жаль, великого прогресу немає... знову і знову доводиться говорити про те, що нам потрібно перемир'я, потім вже підуть політичні кроки... Перемир'я, звичайно, має істотне значення", - додала вона.

При цьому Володимир Путін назвав теракт, здійснений бойовиками терористичної організації "ЛНР" щодо співробітників Місії, приводом для "чергової ескалації напруги".

"Стабілізуючу роль у цьому конфлікті, безумовно, грає Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Але такі трагічні інциденти, як недавній підрив автомобіля ОБСЄ, безумовно, завдають істотної шкоди миротворчим зусиллям, ведуть до чергової ескалації напруги", - повідомив він.

Російський гарант традиційно зажадав всебічного і неупередженого розслідування даного інциденту.

Санкції проти РФ

Канцлер Німеччини також не виключила зняття санкцій з Росії, але лише за умови повного виконання країною-агресором Мінських домовленостей і повернення Україною контролю над своїм державним кордоном. Вона також відмовилася від укладення нової угоди щодо врегулювання конфлікту в Донбасі, вважаючи її недоцільною.

"Звичайно, це все (врегулювання кризи – ред.) пов'язано з мінським політичним процесом, який спрямований на майбутнє врегулювання. Ми, звичайно, хочемо забезпечити Україні доступ до її державного кордону", - підкреслила Ангела Меркель.

Трагедія 2 травня в Одесі

Під час переговорів президент РФ також нагадав про річницю трагедії в Одесі, під час якої загинули 48 людей і постраждали більше 200. Російський гарант традиційно зажадав "покарати винних".

"Світова спільнота не має права ані забувати про це, ані допускати повторення подібних варварських злочинів у майбутньому", - заявив Путін.

Війна в Сирії

Говорячи про ситуацію в Сирії, російська і німецька сторони торкнулися питання застосування хімічної зброї, внаслідок чого загинуло мирне населення країни, включно із дітьми.

"Ми рішуче засуджуємо будь-яке застосування хімічної зброї, винних у загибелі мирних сирійців потрібно, безумовно, знайти і покарати. Але зроблено це може бути тільки внаслідок ретельного та неупередженого розслідування", - повідомив Володимир Путін.

Він також відзначив позитивну роль переговорів в Астані в питанні припинення вогню.

"Наше завдання в тому, щоб створити умови для об'єднання, для припинення бойових дій, для припинення взаємного знищення, створення умов для політичної взаємодії всіх протиборчих сил. Перша умова — це припинення вогню, і Росія разом зі своїми турецькими та іранськими партнерами змогла домогтися цього в рамках процесу в Астані", - похвалив роботу російських дипломатів президент.

У свою чергу Ангела Меркель підтримала перемир'я в Сирії та повідомила про готовність і далі боротися з тероризмом.

"Ми також поговорили про ситуацію в Сирії. Я як федеральний канцлер зазначила, що ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримати перемир'я, припинення вогню для того, щоб допомогти людям. Це, мені здається, підхід, якому ми можемо слідувати", - підкреслила канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялося, що представники дипломатичних відомств України, Німеччини, Франції, а також ОБСЄ обговорили підготовку зустрічі очільників МЗС Нормандського формату, а також гуманітарні, політичні та безпекові питання ситуації у Донбасі. Російська сторона проігнорувала зустріч.

Детальніше про перспективи Мінського процесу читайте в інтерв'ю Павла Клімкіна у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".