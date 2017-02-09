Клімкін засумнівався в результативності майбутньої зустрічі "нормандської четвірки"

Учасники зустрічі обговорять імплементацію Мінських домовленостей і звільнення заручників.

Клімкін скептично оцінив результати майбутньої зустрічі з керівниками МЗС Німеччини, Франції та Росії Василь Артюшенко, DT.UA

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не розраховує на суттєвий прогрес в узгодженні "дорожньої карти" Мінських домовленостей під час майбутньої зустрічі голів МЗС

"Чого я очікую від цієї зустрічі? Враховуючи сьогоднішню позицію Росії, багато чого не чекаю... Чи зможемо ми досягти прогресу щодо "дорожньої карти" Мінська? У мене поки дуже великі сумніви", – заявив міністр в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, 9 лютого.

Він уточнив, що під час зустрічі міністри обговорять питання забезпечення безпеки в Донбасі, зокрема, ситуацію в Авдіївці, а також звільнення заручників. Голова МЗС висловив надію, що його французький і німецький колега підтримають позицію України в переговорах з міністром закордонних справ Росії.

"Я очікую, що новий міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель разом з нами, зі мною і з міністром закордонних справ Франції Жаном-Марком Еро, чинитиме тиск на Сергія Лаврова. Ми обговорюватимемо яким чином розгорталася російська авантюра в Авдіївці, і як це вплинуло на виконання Мінська... Дуже чекаю тиску на Лаврова з боку нас трьох щодо ситуації з безпекою, дуже розраховую, що ми втрьох зможемо і далі тиснути з питання звільнення заручників і піднімемо питання наших політв'язнів", - зазначив Клімкін.

Раніше повідомлялося, що зовнішньополітичні відомства країн "нормандської четвірки" працюють над організацією зустрічі голів МЗС під час саміту "Великої двадцятки" в Бонні 16-17 лютого.

Попередня зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" відбулася Мінську 29 листопада 2016 року. Міністр закордонних справ України Павло лімкін заявив, що "Нормандська четвірка" не досягла прогресу в узгодженні "дорожньої карти" імплементації Мінських домовленостей через позицію РФ.

На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.