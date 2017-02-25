Клімкін вважає "план Артеменка" свідомою здачею Криму агресору

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Українські політики використовують зовнішній вимір політики як важіль для досягнення внутрішньополітичних цілей, вважає глава МЗС України.

Клімкін не оцінив зусиль депутата Артеменка щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ Василь Артюшенко, DT.UA

Спекуляції з приводу можливості здачі Криму в оренду Росії є абсолютно свідомою здачею анексованого півострова окупантам, заявив міністр закордонних справ Українив інтерв'ю ZN.UA.

"Всі ці спекуляції, що Крим "піде шляхом Аляски", — це абсолютно свідома здача Криму. У Штатах таких планів ніхто всерйоз не обговорює. А якщо кудись підуть якісь "платежі", отже, їх уже хтось із кимось поділив. Про це теж не слід мовчати", - зазначив Клімкін, коментуючи так званий "план Артеменко" щодо врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

Глава МЗС вказує, що в Україні, на відміну від багатьох інших країн, політики використовують зовнішній вимір політики як важіль для досягнення внутрішньополітичних цілей.

"У багатьох країнах, попри будь-які внутрішні чвари, зазвичай усі говорять якщо не однією мовою, то, як мінімум, одним набором меседжів для зовнішнього світу. А в нас усі використовують зовнішній вимір як певний важіль для вживання у внутрішній політиці. І це мені дуже не подобається. Це реально сумно. Оскільки це робить декого з українських політиків об'єктом усмішок з боку наших міжнародних партнерів, а декого — об'єктом зневажливого ставлення", – зазначив він.

Клімкін також заявив, що не виключає необхідності прийняття в Україні закону, подібного американському "закону Логана", що передбачає покарання для тих, хто без відповідних повноважень вступає в контакт з іноземним урядом для врегулювання тих чи інших міжнародних протиріч.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Наступного дня, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно Артеменека порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що до Верховної Ради України буде внесене подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.

Сам Артеменко заявив, що обговорював з людьми Трампа свої мирні ініціативи в готелі на Манхеттені в Нью-Йорку, проте вказав, що не передавав їм жодних документів, і не знає, чи робили його співрозмовники якісь нотатки після бесіди.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".