Клімкін у Вашингтоні обговорював залучення США до нормандскому формату

Глава МЗС України зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом. Обговорювалася стара ідея.

Нормандський формат може бути розширений за рахунок США Посольство України в СШАFacebook

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту у Вашингтон обговорював можливість залучення США до нормандскому формату.

"Обговорювалася ситуація на Донбасі і виконання Мінських домовленостей. У американської сторони є чітке розуміння, що таке російська агресія і наскільки вона є загрозливою... Обговорювалося також питання залучення американської сторони до врегулювання ситуації, в тому числі і до нормандскому формату", - сказала речник МЗС Мар'яна Беца в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також зазначила, що американська сторона вкотре чітко підтвердила свою незмінну позицію щодо підтримки України у протидії російської агресії.

"Це дуже важливий візит, який відбувся на такому високому рівні", - підкреслила Беца.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсія.

Як писало DT.UA, у квітні 2016 року президент США Барак Обама пропонував канцлеру ФРН Ангелі Меркель розширення нормандського формату за рахунок Вашингтона, але отримав ввічливу відмову.