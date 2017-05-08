Клімкін у США обговорить війну в Донбасі і її вплив на безпеку в Європі

Український дипломат найближчі два дні проведе у Вашингтоні.

Клімкін вирушить з дводенним візитом у США. facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 8-10 травня проведе у Вашингтоні з робочим візитом, під час якого він візьме участь у засіданні базової групи Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"8-10 травня 2017 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить робочий візит до м. Вашингтон (США) для участі у засіданні базової групи Мюнхенської конференції з питань безпеки, у ході якої обговорить з учасниками заходу сучасну безпекову ситуацію на сході України та її вплив на безпеку Європи в цілому", - йдеться у повідомленні українського МЗС.

У міністерстві також зауважили, що під час візиту Клімкін проведе низку двосторонніх зустрічей з учасниками заходу і американськими високопосадовцями.

Раніше повідомлялося, що Клімкін обговорив з верховним представником ЄС з міжнародної політики і політики безпеки Федерікою Могеріні загострення ситуації в Донбасі. Сторони також обговорили графік подальшого двостороннього діалогу, зокрема – питання підготовки до проведення саміту Україна-ЄС у нинішньому році.