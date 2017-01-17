Клімкін та Штайнмаєр назвали умови успішної євроінтеграції України

Київ та Берлін поділяють спільні цілі щодо наближення України до європейських структур та повернення миру в Донбас.

Глави МЗС України та Німеччини мають спільні погляди на перспективу вступу України до ЄС МЗС України

Європейська перспектива для України буде відкрита лише у разі реалізації реформ та успішної боротьби з корупцією, пишуть у своїй статті для DT.UA міністр закордонних справ України Павло Клімкін та федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

У своїй спільній статті, присвяченій 25-й річниці становлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною, глави МЗС зазначили, що Київ та Берлін поділяють спільні цілі щодо євроатлантичної інтеграції України та повернення світу у Донбас.

Клімкін та Штайнмайер заявили про засудження анексії Криму Росією, а також вказали на те, що її дії на Сході України поставили під питання мирний порядок в Європі.

"Ми бажаємо, щоб глибокі процеси реформування в Україні мали успіх. Європейська перспектива на майбутнє відкриється для України лише тоді, коли політику, суспільство й економіку буде модернізовано, подолано корупцію та запроваджено правову безпеку для інвесторів", – йдеться в статті.

Глави МЗС зазначають, що процес трансформації України буде непростим, як були непростими перші роки після возз'єднання Німеччини.

"Але вже нині глибинні реформи проявляють свій ефект і є стимулом продовжувати розпочатий шлях", – підсумовують автори.

Раніше Президент України Петро Порошенко запевнив, що не поділяє песимістичних і панічних настроїв щодо майбутнього Європейського Союзу, які по різних каналах поширюють російські пропагандисти.

Український президент підкреслив, що європейські цінності та інституційні можливості ЄС "набагато перевищують ті фобії, якими дехто намагається залякати європейців".

Читайте статтю глав МЗС України та Німеччини, присвячену 25-річчю дипломатичних відносин між країнами, в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".