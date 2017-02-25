Клімкін спростував чутки про небажання Вашингтону бачити Чалого на чолі українського посольства у США

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Скандал навколо Манафорта не здійснив фундаментального впливу на відносини Києва з новою адміністрацією США, вважає міністр закордонних справ України.

У новій адміністрації США не надають великого значення скандалу з Манафортом і не вимагають замінити посла України в США

Міністр закордонних справ Україниспростував чутки про те, що американська сторона нібито чітко дала зрозуміти, що подальше перебування Валерія Чалого на посаді посла України в США є для неї небажаним.

В інтерв'ю DT.UA глава МЗС заявив, що дана інформація "на сто відсотків не відповідає дійсності".

Відповідаючи на питання про те, як у Вашингтоні зараз розцінюють дії окремих осіб Києва в ході американської президентської кампанії, а також "злив" Києвом інформації, яка спровокувала скандал навколо Пола Манафорта, Клімкін зазначив, що дані події, за його враженням, не мають вирішального значення для представників нової команди Білого дому.

"Насправді в цій адміністрації США є багато людей, у яких різні історії відносин. У мене не склалося враження, що все, що відбувалося, має якесь визначальне значення для когось із ключових представників цієї адміністрації. І в людей, із якими ми спілкуємося, теж такого відчуття немає.", – підкреслив глава МЗС.

На думку міністра, сьогодні багато політиків намагаються налагодити певні контакти у Вашингтоні, стверджуючи, що у них є рецепти вирішення усіх проблем, включаючи "врегулювання з Росією". При цьому, мости вони наводять з адміністрацією, а з окремими представниками істеблішменту, які, як їм здається, можуть впливати на щось, активно використовуючи лобістів.

"Мій досвід роботи з американськими адміністраціями свідчить, що, звичайно, подібні спроби, можуть принести якісь ситуативні контакти і т. д., але адміністрація США— це дуже розумна, збалансована і складно структурована машина", – підкреслив він, додавши, що на одному лобізмі домогтись прихильності від адміністрації США неможливо.

"Спроби наймати якісь компанії, з їхньою допомогою наводити контакти й заявляти, що, мовляв, мій план найкращий у світі й тільки він "приведе нас до щастя", тільки допоможіть нам прийти до влади, — викликають лише саркастичні посмішки в багатьох людей, котрі обіймають посади в цій адміністрації", – зазначає глава МЗС.

Клімкін зазначив, що МЗС України не буде користуватися послугами лобістів, прагнучи сформувати структуру системної публічної дипломатії та системне представлення України в світі.

"А повертаючись до вашого запитання, повторю, що ніякого фундаментального значення і впливу на ставлення ключових гравців ці історії не створили. І це думка не моя особиста, а тих людей, із котрими я спілкувався, зокрема моїх друзів, з якими я знайомий уже багато років. Можу сказати, що на етапі передвиборної кампанії хтось, можливо, і звертав увагу на окремі меседжі з України, але коли подивитися, хто зараз розкручує весь цей наратив стосовно того, що ми нібито підтримували одну сторону, — то ви побачите: це виключно РФ. Отож ми чудово розуміємо, кому це вигідно й навіщо це розкручується", – сказав міністр, додавши ,що представники адміністрації США – досвідчені та розумні люди, здатні відрізнити реальність від спроб її викривлення з метою маніпуляцій.

Раніше в своїй статті для DT.UA Оксана Денисова писала, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів американському політтехнологу Полу Манафорту, який раніше працював з українським екс-президентом-утікачем Віктором Януковичем, а в подальшому – займався виборчою кампанією новообраного президента США Дональда Трампа.

За словами автора, українська влада використала матеріали справи "чорної бухгалтерії" в політичних цілях, забезпечивши "злив" інформації про Манафорта в розпал виборчої кампанії в США, щоб підтримати кандидата від демократів Хілларі Клінтон, а зараз може "зробити приємне" Трампу і зам'яти скандал з Манафортом, повністю "загравши" дело "чорної бухгалтерії".

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".