Клімкін обговорить з Курцом стан виконання Мінських угод

Планується обговорити перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в ОРДЛО.

Клімкін обговорить з головою МЗС Австрії виконання Мінських угод 112 Україна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц здійснять робочий візит в Донецьку область, де обговорять стан імплементації Мінських угод та ситуацію в Донбасі, повідомили в прес-службі МЗС України.

"Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ із станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій", - йдеться в повідомленні.

Також Клімкін та Курц обговорять зусилля головування Австрії в ОБСЄ в 2017 році та перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в ОРДЛО, зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей

Запланована також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше повідомлялось, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році, повідомляється на сайті організації.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що після початку головування його країни в ОБСЄ має намір відвідати Донбас, зокрема райони поблизу Маріуполя. Він також виступає за пом'якшення санкцій проти Росії.