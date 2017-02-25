Клімкін назвав "міфологією" домовленість про нерозширення "нормандського формату" за рахунок США

Дана теза не озвучувалась ані на "Норманді", ані на окремих зустрічах в Мюнхені, підкреслив глава МЗС.
Як заявив міністр в інтерв'ю DT.UA насправді в Мюнхені ніхто ні про що подібне не домовлявся, і дана "домовленість" має міфічний характер.
"Це міфологія, яку чомусь усі підхопили. Насправді у Мюнхені взагалі ніхто ні про що таке не домовлявся. Це не звучало ні на "Норманді", ні на окремих зустрічах. Просто, наскільки я розумію, коли відбувалися зустрічі в Тіллерсона, зокрема і з Габріелем, була розмова про те, що зараз, саме на даний момент, "нормандський формат" функціонує так, як функціонує", - зазначив він.
За словами глави МЗС, американська сторона готова шукати в рамках переговорного процесу форми свого ангажування.
Раніше повідомлялося, що за підсумками переговорів з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Мюнхені, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що формат "Нормандської четвірки" не буде розширено.
"Ми говорили про розширення формату з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Ми домовилися про контакти з США. Але думаємо, що існуючий формат треба зберегти. США на це погодилися", – сказав він.
18 лютого на полях Мюнхенської конференції також відбулася зустріч глав МЗС "нормандської четвірки". Сторони домовилися, зокрема, про доступ до утримуваних полонених у Донбасі співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA