Клімкін назвав "міфологією" домовленість про нерозширення "нормандського формату" за рахунок США

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Дана теза не озвучувалась ані на "Норманді", ані на окремих зустрічах в Мюнхені, підкреслив глава МЗС.

У Мюнхені не приймалось жодних рішень про нерозширення "Нормандського формату" tvc.ru

Міністр закордонних справ Україниспростував існування домовленості не розширювати "нормандський формат" переговорів щодо української кризи за рахунок США, яку нібито було досягнуто на полях конференції з безпеки в Мюнхені.

Як заявив міністр в інтерв'ю DT.UA насправді в Мюнхені ніхто ні про що подібне не домовлявся, і дана "домовленість" має міфічний характер.

"Це міфологія, яку чомусь усі підхопили. Насправді у Мюнхені взагалі ніхто ні про що таке не домовлявся. Це не звучало ні на "Норманді", ні на окремих зустрічах. Просто, наскільки я розумію, коли відбувалися зустрічі в Тіллерсона, зокрема і з Габріелем, була розмова про те, що зараз, саме на даний момент, "нормандський формат" функціонує так, як функціонує", - зазначив він.

За словами глави МЗС, американська сторона готова шукати в рамках переговорного процесу форми свого ангажування.

Раніше повідомлялося, що за підсумками переговорів з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Мюнхені, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що формат "Нормандської четвірки" не буде розширено.

"Ми говорили про розширення формату з держсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Ми домовилися про контакти з США. Але думаємо, що існуючий формат треба зберегти. США на це погодилися", – сказав він.

18 лютого на полях Мюнхенської конференції також відбулася зустріч глав МЗС "нормандської четвірки". Сторони домовилися, зокрема, про доступ до утримуваних полонених у Донбасі співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".