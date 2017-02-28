Клименку призначили безкоштовного адвоката

Захист екс-міністра залишив судове засідання, на якому розглядалося клопотання прокуратури про заочне розслідування.

Клименку нададуть державного захисника

Голосіївський районний суд Києва призначив колишньому міністру доходів і зборів в уряді Миколи Азаровадержавного адвоката.

"Призначити підозрюваному Клименку ... захисника з числа адвокатів Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги в місті Києві", – оголосила рішення слідча суддя Оксана Мірошниченко на засіданні у вівторок, 28 лютого.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з тим, що захист екс-міністра залишив судове засідання, на якому розглядалося клопотання прокуратури про здійснення щодо Клименка спеціального (заочного) досудового слідства.

Протягом дня суддя неодноразово оголошувала технічну перерву через відсутність адвокатів підозрюваного, повідомляє НБН.

Раніше повідомлялося, що екс-міністра підозрюють у скоєнні низки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Це участь в організованій злочинній організації, здійснення в її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

Олександр Клименко був головою Державної податкової служби України з листопада 2011 року по грудень 2012 року, після чого до лютого 2014 року був міністром доходів і зборів України. Нагадаємо, ГПУ звинуватила Клименка у розкраданні держмайна. За даними слідства, в період з листопада 2011 року по серпень 2012 він заволодів державними коштами на суму 616 млн грн шляхом безпідставного перерахування вказаних коштів з рахунків Державного казначейства України на поточний банківський рахунок підконтрольного йому фіктивного підприємства під виглядом бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Також в червні 2014 року на той момент заступник міністра доходів і зборів України Михайло Ноняк заявляв, що Клименко з підопічними за рік назловживали у Міндоходів на 16 млрд гривень.