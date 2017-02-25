Київ задоволений "меседжами", отриманими з Вашингтону – Клімкін

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У бесіді з президентом Порошенком новий віце-президент США Пенс продемонстрував глибоке розуміння ситуації в Україні.

Українська сторона задоволена заявами із засудженням російської агресії, що лунають з Вашингтону

Українська сторона задоволена заявами та позицією представників нової адміністрації США щодо російської агресії, заявив міністр закордонних справ України

За його словами, останні заяви американської сторони в Радбезі ООН, висловлювання нового віце-президента США та заяви деяких інших важливих представників адміністрації Трампа були дуже чіткими і стали несподіванкою для багатьох. Мова йде, зокрема, про заяви американців щодо Криму та антиросійських санкцій.

Клімкін зазначив, що його надихнула бесіда президента Петра Порошенка з віце-президентом США Майком Пенсом.

"Це була дуже хороша розмова, з погляду розуміння мотивів Росії. Звісно, ми чудово знаємо: щоб розібратися в усіх деталях того, що відбувається, потрібен час. Але віце-президент був у курсі всіх ключових деталей, ставив дуже чіткі запитання, що свідчить про його досить глибоке розуміння ситуації. Безумовно, в інтерв'ю я не можу розповідати подробиці, але можу сказати, що його запитання показали: він отримав інформацію, так би мовити, не за 15 хвилин до нашої зустрічі", – підкреслив він.

При цьому міністр схильний вважати, що саме Пенс буде відігравати особливу роль у зовнішній політиці Вашингтону.

"Я, звісно, не можу говорити за американську адміністрацію, але схильний вважати, що віце-президент США відіграватиме особливу роль у зовнішній політиці, адже недарма саме він представляв США на Мюнхенській конференції. На мій погляд, це дуже важливо, оскільки в американській системі віце-президент — ключова постать. Але думаю, що й інші, — це стосується РНБ, Держдепу, Пентагона, розвідувальної спільноти, — працюватимуть разом дуже ефективно", – сказав глава МЗС.

Нагадаємо, 18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон зробить все для того, щоб Росія несла відповідальність за виконання Мінських угод, зокрема – деескалації ситуації в Донбасі.

У свою чергу, 22 квітня постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що спроби Росії дестабілізувати України є одним із найсерйозніших викликів перед усією Європою. Хейлі також зазначила, що Сполучені Штати не повинні покращувати свої відносини з Росією за рахунок інтересів своїх союзників в Європі.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".