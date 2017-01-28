Київ готовий виконувати рішення ЄСПЛ, на відміну від Москви – оглядач

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Рішення КС РФ, що дозволяє Кремлю не виконувати рішення Страсбурзького суду у справі ЮКОСа, є унікальним.

Київ готовий виконувати рішення ЄСПЛ, незважаючи на складнощі strasbourgobservers.com

Українська сторона, на відміну від російської, не відмовляється виконувати рішення Європейського суду з прав людини (), незважаючи на те, що заборгованість Києва за позовами громадян України становить близько 400 млн грн.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Володимир Кравченко. За його словами, рішення Конституційного суду РФ, що дозволяє російській владі не виконувати рішення ЄСПЛ щодо виплати колишнім акціонерам ЮКОСу компенсації в розмірі 1,866 млрд євро є безпрецедентним.

"Прийняте 19 січня російським Конституційним судом рішення — унікальне, попри його зовнішню схожість із попередніми справами в Росії та інших країнах. Уперше КС РФ застосував свою постанову від 14 липня 2015 р. на практиці. І вперше національний суд визнає неможливим виконання постанови міжнародного суду в частині виплати компенсації: раніше Москва завжди була готова виплатити позивачам фінансову компенсацію", - йдеться в статті.

За словами оглядача, саме в цьому полягає відмінність російської ситуації від української.

"Попри те, що українська держава має заборгованість за позовами наших громадян у ЄСПЛ (на сьогодні вона становить близько 400 млн грн), Україна не відмовляється виконувати рішення Страсбурзького суду", - підкреслює Кравченко.

"Україна, на відміну від Росії, не ставить питання про неконституційність рішень ЄСПЛ або про відмову від їх виконання з інших причин. Можуть бути обставини, які перешкоджають своєчасному виконанню рішення європейського суду. Але Україна визнає свої зобов'язання. І рано чи пізно їх виконає", - наводить автор думку юриста-міжнародника, партнера компанії Grant Thornton з юридичних питань Олександра Малиновського.

Нагадаємо, 19 січня Конституційний суд РФ дозволив російській владі не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про виплати колишнім акціонерам ЮКОСу більше 1,8 млрд євро компенсації.

Детальніше про відмову Москви виконувати рішення ЄСПЛ щодо виплати колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС компенсації читайте в статті Володимира Кравченка "Страсбурзький рахунок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".