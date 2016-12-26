Казахстан готовий надати дипломатичний майданчик для переговорів по Донбасу

У Назарбаєва уважно стежать за мінським переговорним процесом.

Казахстан пропонує альтернативний "Мінську" майданчик для переговорів

Офіційна Астана готова сприяти дипломатичному врегулюванню, надавши для нього переговорний майданчик, заявив міністр закордонних справ Казахстану Ерлан Ідрісов.

"В Казахстані сильно співпереживають дружній країні у зв'язку з подіями на південному сході України і уважно відстежують хід мирного врегулювання конфлікту. Важливо розуміти, що цей конфлікт можна вирішити тільки мирним шляхом. Для цього, в першу чергу, необхідно забезпечити повну та неухильну реалізацію мінських угод", – заявив глава казахського МЗС в інтерв'ю для російського агентства "РИА Новости Украина".

За словами міністра, на етапі ескалації конфлікту казахський лідер Нурсултан Назарбаєв двічі сприяв досягненню домовленостей щодо його врегулювання.

"Хотів би запевнити, що Казахстан і далі готовий сприяти мирному переговорного процесу та надати відповідний майданчик для діалогу", —уклав він.

Нагадаємо, 29 листопада в Мінську відбувся Саміт міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки".

На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.

Як писав раніше Сергій Рахманін у статті на сторінках "Дзеркала тижня. Україна", інформація, отримана від джерел, аналіз закордонної преси дозволяють припустити, що ніхто з учасників берлінської зустрічі не залишився задоволений її результатами. Детальніше про зустріч "Нормандської четвірки" в Берліні читайте у статті "Геймер і таймер".