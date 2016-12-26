Казахстан готовий надати дипломатичний майданчик для переговорів по Донбасу

У Назарбаєва уважно стежать за мінським переговорним процесом.
"В Казахстані сильно співпереживають дружній країні у зв'язку з подіями на південному сході України і уважно відстежують хід мирного врегулювання конфлікту. Важливо розуміти, що цей конфлікт можна вирішити тільки мирним шляхом. Для цього, в першу чергу, необхідно забезпечити повну та неухильну реалізацію мінських угод", – заявив глава казахського МЗС в інтерв'ю для російського агентства "РИА Новости Украина".
За словами міністра, на етапі ескалації конфлікту казахський лідер Нурсултан Назарбаєв двічі сприяв досягненню домовленостей щодо його врегулювання.
"Хотів би запевнити, що Казахстан і далі готовий сприяти мирному переговорного процесу та надати відповідний майданчик для діалогу", —уклав він.
Нагадаємо, 29 листопада в Мінську відбувся Саміт міністрів закордонних справ "Нормандської четвірки".
На саміті лідерів країн нормандської четвірки 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод.
Як писав раніше Сергій Рахманін у статті на сторінках "Дзеркала тижня. Україна", інформація, отримана від джерел, аналіз закордонної преси дозволяють припустити, що ніхто з учасників берлінської зустрічі не залишився задоволений її результатами. Детальніше про зустріч "Нормандської четвірки" в Берліні читайте у статті "Геймер і таймер".РИА Новости