Кандидати на посаду голови ДБР конкурують між собою, доводячи свою лояльність президенту – Трепак

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Конкретні особи, які очолять бюро, вже визначені, і питання полягає лише в тому, хто з них обійме посаду директора, а хто – його заступників.

Конкретні особи, які повинні очолити ДБР, були визначені заздалегідь

Над створюваним в Україні Державним бюро розслідувань () намагаються встановити політичний контроль, а конкретні особи, які очолять бюро – вже визначені, і є ставлениками лояльних президентові, але конкуруючих між собою лобістських груп.

Про це у своїй статті для DT.UA пише екс-перший заступник голови Служби безпеки України Віктор Трепак. За його словами, саме бажанням взяти ДБР під політичний контроль продиктован прописаний в профільному законі неконституційний порядок призначення голови бюро.

"Немає сумнівів у тому, що ще на етапі прийняття закону, коли в його положення свідомо закладався неконституційний порядок призначення директора ДБР, уже існувала домовленість про політичний розподіл керівних посад у цьому органі. Саме під цей розподіл й було сформовано конкурсну комісію", – йдеться в статті.

Трепак вказує, що конкретні особи, які очолять ДБР, вже визначені, і питання полягає лише в тому, хто з них обійме посаду директора, а хто – його заступників.

"У кожного з потенційних переможців конкурсу є своє потужне лобі, яке переконує главу держави надати перевагу саме їхньому кандидату. Він ще думає, даючи можливість кожному з претендентів (і їх патронам) довести свою безумовну лояльність", – констатує автор.

Трепак також зазначає, що сьогодні на Банковій використовують новий підхід до реалізації кадрової політики, який вплине, крім іншого, і на остаточне рішення про призначення директора ДБР.

"Йдеться про прагнення президента диверсифікувати свій вплив на ситуацію в державі. Він не хоче зосереджувати в одних руках (нехай і перевірених та надійних) керівництво всією правоохоронною сферою. І зовсім не з причини недовіри нинішнім "кураторам" правоохоронних органів. А тому, що така концентрація стає вже неефективною", – вказує він.

"По-перше, діючі "куратори" значною мірою дискредитовані у суспільній свідомості, і весь негатив їхньої діяльності йому доведеться з ними розділяти. По-друге, розширення їх кола за рахунок нових відданих "помічників" об'єктивно зміцнює позиції гаранта, а також створює потрібну йому внутрішню систему стримувань і противаг, з допомогою якої можна міцно тримати в руках своє оточення і убезпечити себе від його самодіяльності", – підсумовує Трепак.

Детальніше про відповідність закону україни "Про державне бюро розслідувань" положенням Конституції України і спроби забезпечити контрольованість створюваного правоохоронного відомства читайте у статті Віктора Трепака "Нелегітимне ДБР: за крок до запуску" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".