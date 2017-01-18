Кабмін заради Гройсмана змінив порядок оформлення відпустки прем'єра

Для цього тепер не потрібно спеціального розпорядження Кабміну.

Гросман піде у відпустку не по радянськи" Верховна Рада

Кабінет Міністрів своєю постановою від 16 січня скасував необхідність оформлення відпустки прем'єр-міністра спеціальним розпорядженням уряду.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прем'єр-міністра Дмитро Столярчук, наприкінці цього тижня глава уряду Володимир Гройсман на кілька днів візьме відпустку, провівши його у родинному колі, після чого з понеділка повернеться на роботу.

"З радянських часів у нас склалася погана традиція, коли в день народження високого сановника всі йдуть вітати його заради того, щоб відзначитися - "засвідчити свою повагу". Чим вище посада, тим довша черга. Володимир Гройсман давно вирішив, що цю традицію треба ламати. Багато років тому, коли він був мером Вінниці, він почав брати у цей день відпустку і проводити її лише в сімейному колі. Не був винятком і минулий рік, коли Володимир Гройсман працював вже в парламенті, не стане винятком і цей рік", - заявив Столярчук.

Як повідомлялося, ппрем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв віце-президенту США Джозефу Байдену продовжити курс на проведення реформ в Україні.