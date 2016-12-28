Кабмін призначив Андрія Галущака держсекретарем Мінінфраструктури

Галущак працював під начальством побіжного Владислава Каськіва.
Кабінет міністрів призначав на посаду держсекретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака, про це повідомив глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook.
"Вітаємо Андрія Галущака, вихідця з" Укрзалізниці ", з призначенням на посаду державного секретаря Міністерства інфраструктури! Сподіваємося, що глибока обізнаність нового керівника з станом справ у компанії буде сприяти її швидкому перетворенню у чемпіона національної економіки!" - заявив Балчун.
Галущак займав в "Укрзалізниці" посаду начальника департаменту інвестиційної політики. Також він працював під керівництвом біглого Владислава Каськіва в Державному агентстві з інвестицій, де очолював проект "Повітряний експрес", а також був заступником директора скандального національного проекту "LNG-термінал".
Раніше Міністр інфраструктури Володимир Омелян виступив проти цієї кандидатури на пост держсекретаря. Він заявив. що не буде працювати з держсекретарем, якого йому обрали.DT.UA , tsn.ua ,