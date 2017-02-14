Кабмін направив у Раду звіт про свою роботу у 2016 році

У квітні закінчується річний мораторій на відставку уряду Гройсмана. Кабмін звітує про результати.

Гройсман відзвітував, як він керував державою в 2016 році Урядовий портал

Кабінет міністрів України затвердив звіт про виконання програми діяльності уряду в 2016 році і направив його у Верховну Раду.

"Уряд затвердив відповідний звіт, і ми направляємо його в парламент", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Звіт був представлений на засіданні самим прем'єром.

Гройсман, зокрема, заявив, що в 2016 році реальна зарплата в Україні зросла на 9%.

Як повідомлялося, березень 2016 року став першим місяцем зростання реальних зарплат (на 7,3%) після двох років зниження. У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році – на 20,2%.

Нинішній уряд було затверджено в Раді 14 квітня. Тоді ж була затверджена програма уряду, що передбачає річний імунітет на відставку Кабміну. Перед голосуванням за призначення його прем'єр-міністром Володимир Гройсман заявив у парламенті: "Я покажу вам, що таке управління державою!"