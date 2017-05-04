Інтерпол зняв з розшуку екс-главу АП Андрія Клюєва

Причина та ж, що і у випадку з Януковичами.

Клюєва Інтерпол теж вже не шукає Flickr/Leon Van

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку екс-главу Адміністрації президента України Андрія Клюєва.

"Клюєв теж знято зараз, Андрій Клюєв", - повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу "АТR".

Він зазначив, що Клюєв знятий з розшуку поряд з екс-президентом України Віктором Януковичем і його сином Олександром, а також рядом інших колишніх високопоставлених чиновників. За словами Горбатюка, зняття екс-чиновників з розшуку пояснюється недосконалістю кримінально-процесуального законодавства України.

Клюєв був главою АП в кінці січня – лютому 2014 року. Тричі обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України, був одним з керівників Партії регіонів.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва не дозволив Генеральній прокуратурі починати заочне розслідування проти колишнього секретаря РНБО та екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва.

ГПУ підозрює колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва у виконанні злочинних наказів екс-президента Віктора Януковича та організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Клюєва було оголошено в розшук ще у 2014 році. СБУ встановила, що він знаходиться в Росії.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що інформація про екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра була вилучена з бази даних Інтерполу. Таким чином, міжнародний розшук Януковича був скасований.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що судовий процес над екс-президентом України Віктором Януковичем, якого звинувачують у державній зраді, розпочнеться 4 травня.

Перед цим президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення поправок до Кримінально-процесуального кодексу, які будуть використані для процедури заочного засудження, в тому числі, екс-президента-втікача Віктора Януковича.